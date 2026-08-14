Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομόλογό του - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομόλογό του - Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ
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  • Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας στη θάλασσα, κρίσιμα για την ελληνική ναυτιλία.
  • Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διμερείς διαβουλεύσεις σε τεχνικό επίπεδο και να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.
  • Η συνομιλία περιελάμβανε και τη συζήτηση για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Ιράν.
  • Η Ελλάδα δίνει έμφαση στη διατήρηση επικοινωνίας με την Τεχεράνη και παρακολουθεί στενά τις περιφερειακές εξελίξεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ.
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, είχε το βράδυ της Πέμπτης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με φόντο τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες επαφές για τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον Ιρανό ομόλογό του για την κατάσταση στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας στη θάλασσα, ζητήματα με ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα λόγω του κομβικού ρόλου της ελληνικής ναυτιλίας στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν, παράλληλα, να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο, διατηρώντας ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

Στο τραπέζι και η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στο Ιράν

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του Ιράν. Γεραπετρίτης και Αραγτσί συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Τεχεράνης, μεταξύ άλλων και μέσω των νεοδιορισθέντων πρέσβεων των δύο χωρών.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως και βασικό πέρασμα για τις ενεργειακές μεταφορές.

Από ελληνικής πλευράς, η έμφαση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην ασφάλεια στη θάλασσα αποτυπώνει τη σταθερή προτεραιότητα της Αθήνας για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αποφυγή περαιτέρω εντάσεων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή.

Το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει, με τη συγκεκριμένη επικοινωνία, τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με την Τεχεράνη.

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