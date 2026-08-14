Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Μία εβδομάδα ακόμα για την υποβολή αιτήσεων - Οι δικαιούχοι

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Μία εβδομάδα ακόμα για την υποβολή αιτήσεων - Οι δικαιούχοι
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  • Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026 2027» υποβάλλονται από 10 έως 21 Αυγούστου ανεξαρτήτως ΑΦΜ, με επιδότηση από 200 έως 600 ευρώ.
  • Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης για διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες.
  • Το πρόγραμμα διευρύνει τα εισοδηματικά όρια, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερα νοικοκυριά, όπως οικογένειες της μεσαίας τάξης.
  • Το 70% του προϋπολογισμού προορίζεται για διακοπές από Οκτώβριο έως Απρίλιο, με αυξημένες επιδοτήσεις κατά τη χαμηλή περίοδο.
  • Δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που πληρούν εισοδηματικά κριτήρια, ενώ άτομα με αναπηρία από 67% και άνω έχουν προτεραιότητα και αυξημένη επιδότηση.
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Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Από τις 10 Αυγούστου, η υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜ, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

  • ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet,
  • με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το νέο πρόγραμμα προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά, μεταξύ των οποίων και οικογένειες της μεσαίας τάξης.

Ενδεικτικά, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Έμφαση στις διακοπές εκτός υψηλής περιόδου

Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

Για τον λόγο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές που πραγματοποιούνται από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, ενώ υψηλότερες επιδοτήσεις προβλέπονται κατά τους χειμερινούς και ενδιάμεσους μήνες.

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού υποβάλετε αίτηση

Ο πολίτης προκειμένου να συνδεθεί στην εφαρμογή υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει πρώτα να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στο οποίο να έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυθεντικοποίησης δύο παραγόντων, όπου απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού μίας χρήσης που αποστέλλεται στο δηλωμένο κινητό.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης στη σχετική εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών TaxisNet.

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει μεταξύ Γενικής Αίτησης και Αίτησης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), η οποία αφορά περιπτώσεις με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω του ίδιου ή προστατευόμενου τέκνου.

Αμέσως μετά καταχωρεί τα στοιχεία επικοινωνίας του (e–mail και κινητό τηλέφωνο), τα οποία πρέπει να επιβεβαιωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Επιπλέον επιλεγεί αν επιθυμεί να αξιοποιήσει την άυλη ψηφιακή κάρτα κατά τη διάρκεια της χαμηλής περιόδου με αυξημένη επιδότηση (Οκτώβριος – Απρίλιος) ή κατά την υψηλή περίοδο (Μάιος – Σεπτέμβριος), λαμβάνοντας το αντίστοιχο ποσό.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την περίοδο που επιλέχθηκε κατά την αίτηση.

Ακόμη επιλέγει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από το οποίο θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα και ζητά την έκδοση και την πίστωση του ποσού.

Σε περίπτωση που ο αιτών ή προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του έχει αναπηρία από 67% και άνω, μπορεί να δηλώσει τον αντίστοιχο ΑΜΚΑ / ΠΑΜΚΑ / ΠΑΑΥΠΑ ώστε να εξεταστεί για αυξημένη επιδότηση.

Οι συνταξιούχοι όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31/12/2025 πρέπει να επιλέξουν το πεδίο, διαφορετικά δεν θα εξεταστούν για αυξημένη επιδότηση.

Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει επιλεγεί ως δικαιούχος στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 – 2027 της ΔΥΠΑ ούτε στον γ’ κύκλο του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», καθώς και ότι το ποσό της κάρτας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για δαπάνες διαμονής και δεν μπορεί να μεταφερθεί ή να αναληφθεί σε μετρητά.

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης πρέπει υποχρεωτικά να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή».

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω ΚΕΠ, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Εφόσον μία αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς, μπορεί να διαγραφεί και να υποβληθεί νέα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Μετά από κάθε αλλαγή απαιτείται νέα υποβολή.

Ποιοι είναι οι δυνητικά δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026 – 2027» είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα που:

  • Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
  • Έχουν υποβάλλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2024 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής.
  • Η δήλωση έχει εκκαθαριστεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
  • Πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων τέκνων του, από κάθε πηγή.

Δεν προσμετράται στο εισόδημα το επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων μελών που απαλλάσσεται από τον φόρο.

Τα άτομα με αναπηρία με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι γονείς με προστατευόμενο τέκνο με αναπηρία από 67% και άνω, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέκνο, καθώς και κάθε τέκνο για το οποίο ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα μέλη μίας οικογένειας που διαθέτουν ΑΦΜ και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι αιτήσεις ατόμων με αναπηρία των οποίων η πιστοποίηση δεν μπορεί να διασταυρωθεί ηλεκτρονικά θα αξιολογούνται αρχικά ως γενικής κατηγορίας και θα εξετάζονται εκ νέου σε δεύτερο χρόνο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Έως και 600 το ποσό ενίσχυσης του προγράμματος

Άτομα με αναπηρία ή οικογένειες με τέκνο με αναπηρία δικαιούνται έως 600 ευρώ κατά τη χαμηλή περίοδο και 400 ευρώ κατά την υψηλή περίοδο.

Προβλέπονται σημαντικά αυξημένα ποσά για όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο (Οκτώβριος – Απρίλιος).

Το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται στη χαμηλή περίοδο και το 30% στην υψηλή.

Αυξημένες επιδοτήσεις προβλέπονται για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

Παρέχεται επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω.

Αυξημένη επιδότηση λαμβάνουν και οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων τόσο κατά την υψηλή όσο και κατά τη χαμηλή περίοδο.

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