Πώς η γιόγκα μπορεί να βοηθήσει με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Μπορεί η γιόγκα να ηρεμήσει το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου; Η έρευνα βρίσκει οφέλη, αλλά τα στοιχεία εξακολουθούν να είναι ανάμεικτα.

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Πώς η γιόγκα μπορεί να βοηθήσει με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
ΕΥ ΖΗΝ
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Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) είναι μια διαταραχή της αλληλεπίδρασης εντέρου-εγκεφάλου, η οποία μπορεί να προκαλέσει κοιλιακό πόνο, φούσκωμα και αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου.

Μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση έδειξε, ότι η γιόγκα μπορεί να ανακουφίσει τα πεπτικά και ψυχολογικά συμπτώματα σε ορισμένα άτομα με ΣΕΕ. Εντούτοις, τα ευρύτερα στοιχεία παραμένουν ανάμεικτα, επομένως η γιόγκα θα πρέπει να θεωρείται ως συμπληρωματική στρατηγική και όχι ως αποδεδειγμένη θεραπεία.

Τι διαπίστωσε η νέα έρευνα;

Η ανασκόπηση, που δημοσιεύτηκε στο Comprehensive Physiology, περιελάμβανε 10 μελέτες παρεμβάσεων για το ΣΕΕ με βάση τη γιόγκα. Τα προγράμματα ενσωμάτωναν σωματικές στάσεις, ασκήσεις αναπνοής και διαλογισμό.

Σε όλες τις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν, η γιόγκα συσχετίστηκε με βελτιώσεις στα γαστρεντερικά συμπτώματα, το άγχος, την κατάθλιψη και την ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τη συνήθη φροντίδα. Σε μελέτες που χρησιμοποίησαν την Κλίμακα Σοβαρότητας Συμπτωμάτων Ευερέθιστου Εντέρου ως κύριο αποτέλεσμα, η αναφερόμενη επίδραση κυμαινόταν από μέτρια έως μεγάλη, με τις τιμές Cohen-d να είναι από 0,37 έως 3,60.

Η Κλίμακα Σοβαρότητας Συμπτωμάτων Ευερέθιστου Εντέρου (IBS-SSS) είναι ένα απλό ερωτηματολόγιο 5 στοιχείων που μετρά τη σοβαρότητα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου. Αξιολογεί τον πόνο, το φούσκωμα, τη δυσλειτουργία του εντέρου και την επίπτωση στην καθημερινή ζωή. Οι βαθμολογίες κυμαίνονται από 0 έως 500, ομαδοποιημένες σε:

  1. ήπιες (75–175)
  2. μέτριες (175–300) και
  3. σοβαρές (>300)

Οι τιμές Cohen-d μετρούν τα αποτελέσματα της θεραπείας. Σε κλινικές μελέτες, εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

  1. Μικρό αποτέλεσμα (d ≈ 0,2): Ελάχιστη διαφορά μεταξύ μιας ασθενούς παρέμβασης και ενός εικονικού φαρμάκου
  2. Μέσο αποτέλεσμα (d ≈ 0,5): Μέτρια ανακούφιση των συμπτωμάτων από στοχευμένες δίαιτες ή συγκεκριμένα φάρμακα
  3. Μεγάλο αποτέλεσμα (d ≥ 0,8): Σημαντικές μειώσεις στη βαθμολογία παρατηρούνται σε εντατικές δοκιμές συμπεριφοράς ή επιτυχημένες δοκιμές συνδυασμού

Ωστόσο, οι συγγραφείς περιέγραψαν τα ευρήματα ως προκαταρκτικά. Οι μελέτες ήταν γενικά μικρές, χρησιμοποίησαν διαφορετικές μορφές γιόγκα και διαφορετικά μέτρα αποτελεσμάτων και διέφεραν σε μεθοδολογική ποιότητα. Απαιτούνται μεγαλύτερες δοκιμές για να προσδιοριστεί πόσο αποτελεσματική είναι η γιόγκα και ποια προσέγγιση λειτουργεί καλύτερα.

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Γιατί μπορεί η γιόγκα να βοηθήσει άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου;

Μια πιθανή εξήγηση περιλαμβάνει τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου: το αμφίδρομο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ του πεπτικού και του νευρικού συστήματος. Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου ταξινομείται ως διαταραχή της αλληλεπίδρασης εντέρου-εγκεφάλου και το στρες μπορεί να επηρεάσει τα συμπτώματα σε ορισμένα άτομα.

Η γιόγκα συνδυάζει την κίνηση, την ελεγχόμενη αναπνοή και τον διαλογισμό. Αυτές οι πρακτικές μπορεί να μειώσουν το στρες και να επηρεάσουν τη δραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των παρασυμπαθητικών οδών που εμπλέκονται στις λειτουργίες «ανάπαυσης και πέψης». Οι ερευνητές υποθέτουν, ότι η γιόγκα θα μπορούσε να επηρεάσει το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου μέσω της ρύθμισης του στρες καθώς και της σωματικής δραστηριότητας, αν και ο ακριβής μηχανισμός δεν έχει τεκμηριωθεί.

Γιατί οι επιστήμονες εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί;

Μια άλλη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2025 κατέληξε σε ένα πιο ήπιο συμπέρασμα. Συγκέντρωσε 11 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές με συνολικά 535 συμμετέχοντες και δεν διαπίστωσε στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα για τη γιόγκα έναντι των ομάδων ελέγχου στη σοβαρότητα των γαστρεντερικών συμπτωμάτων, το άγχος, την κατάθλιψη ή την ποιότητα ζωής.

Αυτοί οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ των μελετών και υψηλό κίνδυνο μεροληψίας. Τα προγράμματα γιόγκα διήρκεσαν από 6 εβδομάδες έως 8 μήνες, ενώ οι συνεδρίες κυμαίνονταν από 40 έως 90 λεπτά. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία είναι πολύ αβέβαια για να συστήσουν τη γιόγκα ως θεραπεία για το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS).

Οι δύο ανασκοπήσεις χρησιμοποίησαν διαφορετικά κριτήρια ένταξης και αναλυτικές προσεγγίσεις. Συνδυαστικά, υποδηλώνουν ότι η γιόγκα έχει δυνατότητες, αλλά το μέγεθος και η αξιοπιστία οποιουδήποτε οφέλους παραμένουν αβέβαια.

γιογκα

Πόση γιόγκα χρειάζεται για το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου;

Δεν υπάρχει καθιερωμένη «δόση» ή συγκεκριμένο στυλ γιόγκα για το ΣΕΕ. Μελέτες έχουν δοκιμάσει διάφορες προσεγγίσεις, όπως Hatha, Iyengar, Ashtanga και προγράμματα που συνδυάζουν τη γιόγκα με διαλογισμό ή/και πρακτικές αναπνοής. Επειδή τα πρωτόκολλα διέφεραν σημαντικά, οι ερευνητές δεν μπορούν ακόμη να πουν ποιος τύπος, συχνότητα ή διάρκεια είναι βέλτιστος.

Για κάποιον που απολαμβάνει τη γιόγκα και μπορεί να την εξασκεί με ασφάλεια, μπορεί να αποτελέσει μια λογική προσθήκη σε ένα υπάρχον σχέδιο διαχείρισης του ΣΕΕ). Αλλά δεν αντικαθιστά την ιατρική αξιολόγηση, τη διαιτητική και φαρμακευτική αγωγή ή άλλες θεραπείες που συνιστώνται για τα συμπτώματα ενός ατόμου.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η γιόγκα καλύτερη για το ΣΕΕ με δυσκοιλιότητα ή για το ΣΕΕ με διάρροια;

Οι τρέχουσες αξιολογήσεις δεν παρέχουν αρκετά αξιόπιστα στοιχεία που να δείχνουν ότι η γιόγκα λειτουργεί καλύτερα για έναν υποτύπο ΣΕΕ από έναν άλλο. Απαιτούνται πιο στοχευμένες δοκιμές.

Μπορεί η γιόγκα να θεραπεύσει το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου;

Όχι. Αυτές οι μελέτες διερεύνησαν εάν η γιόγκα μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Δεν αποδεικνύουν ότι η γιόγκα θεραπεύει το ΣΕΕ.

Συμπέρασμα

Η γιόγκα μπορεί να προσφέρει σε ορισμένα άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου έναν τρόπο αντιμετώπισης τόσο των σωματικών συμπτωμάτων όσο και του στρες και αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει βελτιώσεις. Αλλά τα στοιχεία δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρά ή συνεπή για να χαρακτηριστεί η γιόγκα ως καθιερωμένη θεραπεία για το ΣΕΕ.

Προς το παρόν, ο καταλληλότερος ρόλος της είναι ως συμπληρωματική επιλογή παράλληλα με την καθιερωμένη φροντίδα.

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