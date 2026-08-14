Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο ηλεκτρολογικός πίνακας του σπιτιού

Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση - Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο ηλεκτρολογικός πίνακας του σπιτιού
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έρευνα διεξάγεται για τις συνθήκες θανάτου 17χρονου στην Κίμωλο από ηλεκτροπληξία κατά το μπάνιο σε παλιά κατοικία.
  • Η οικογένεια καταγγέλλει έλλειψη ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές.
  • Ο σημερινός δήμαρχος, πρώην ηλεκτρολόγος, φέρεται να είχε εγκαταστήσει και πιστοποιήσει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση το 2024, γεγονός που ερευνάται για πιθανές ευθύνες.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται στον ηλεκτρικό πίνακα, τον θερμοσίφωνα και το πιστοποιητικό του 2024, με πραγματογνώμονα να έχει οριστεί για την τεχνική αξιολόγηση.
  • Η μητέρα του 17χρονου κινδύνευσε επίσης, ενώ η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση των ευθυνών και των συνθηκών του δυστυχήματος.
Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 17χρονος στην Κίμωλο, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ επιχείρησε να κάνει μπάνιο στην κατοικία όπου διέμενε με τη μητέρα του.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Η οικογένεια του 17χρονου ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε επισκεφθεί την Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της κατοικίας. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι στον ηλεκτρικό πίνακα δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής, δηλαδή ο μηχανισμός ασφαλείας που έχει ως σκοπό να διακόπτει άμεσα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όταν ανιχνεύεται διαρροή.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Ο δικηγόρος της οικογένειας,*Στέλιος Βουδούρης, κάνει λόγο για στοιχεία που, κατά την εκτίμησή του, δημιουργούν ζήτημα «τεράστιας ποινικής ευθύνης». Όπως υποστηρίζει στο Open, στο μικροσκόπιο μπαίνει και ο ρόλος του σημερινού δημάρχου, ο οποίος στο παρελθόν, με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγου, φέρεται να είχε εγκαταστήσει τον ηλεκτρικό πίνακα, ενώ το 2024 υπέγραψε το σχετικό πιστοποιητικό για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν αντικείμενο έρευνας και δεν συνιστούν από μόνες τους διαπιστωμένη ποινική ευθύνη. Η τελική αξιολόγηση θα γίνει από τις αρμόδιες Αρχές, μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και δικαστικής διερεύνησης.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος από τον θερμοσίφωνα. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Το σπίτι φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής, με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση να χρονολογείται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, πριν από τη δεκαετία του 1970.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στα έγγραφα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ειδικότερα στο πιστοποιητικό που είχε εκδοθεί το 2024. Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε ελεγχθεί, ποια ήταν η κατάσταση της εγκατάστασης κατά τον χρόνο του ελέγχου και εάν υπήρχαν ελλείψεις ή προβλήματα που θα μπορούσαν να συνδέονται με το δυστύχημα.

Για τον σκοπό αυτό έχει οριστεί πραγματογνώμονας, ενώ η Αστυνομία αναμένει και εξετάζει τα σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα.

«Από τύχη δεν έχασε τη ζωή της»

Σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, ιδιαίτερα κρίσιμα είναι και όσα συνέβησαν μετά το περιστατικό. Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστηρίζει ότι η μητέρα του 17χρονου κινδύνευσε επίσης σοβαρά και ότι «από τύχη δεν έχασε τη ζωή της».

Η οικογένεια θέτει σειρά ερωτημάτων για την κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πιθανές ευθύνες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, παρά το γεγονός ότι ο δήμαρχος εμφανίζεται συντετριμμένος από την τραγωδία, δεν παρέστη ούτε στο τρισάγιο ούτε στο λιμάνι κατά την αναχώρηση της σορού του 17χρονου από το νησί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκαρδιστικές εικόνες: Σπριντ «ολυμπιακών διαστάσεων» για μία ξαπλώστρα

07:26NEWSBOMB

Αχαΐα: Έναν χρόνο μετά τη φωτιά, οι πυρόπληκτοι ακόμη περιμένουν τις αποζημιώσεις

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Από Αγιατολάχ... υδραυλικός: Το επικό δώρο του Λευκού Οίκου στον Μάρκο Ρούμπιο για τα 55α γενέθλιά του

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Πλαστήρα: Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου - «Αν είχα αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσα να το αποφύγω»

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Η σκηνή έντασης της Καρολίν Λέβιτ με τον Τραμπ και την ξανθιά βοηθό του, πυροδοτεί θεωρίες συνωμοσίας για την αποχώρηση από τον Λευκό Οίκο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο «χορός» των κατασκόπων στην Ευρώπη: Η Πολωνία απέτρεψε δολοφονία Αμερικανο-Ουκρανού πολίτη από τους Ρώσους

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο ηλεκτρολογικός πίνακας του σπιτιού

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου

06:54LIFESTYLE

Τα μεγάλα στοιχήματα της νέας τηλεοπτικής σεζόν

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα – Τι ισχύει στον Πειραιά

06:48NEWSBOMB

Παραμονές Δεκαπενταύγουστου: Οι εορτασμοί και τα έθιμα στην Ελλάδα

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Η ώρα του Καραλή, τελικός για Μέρλο, Μίτα - Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Αυγούστου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις – Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σίβηρη, κρίσιμη η σημερινή μέρα

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε επίπεδα θύελλας το μελτέμι – Πού και πότε θα βρέξει – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πότε αρχίζουν οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Αυγούστου

04:50ΕΡΓΑΣΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Από σήμερα οι αιτήσεις για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ

04:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε κατάσταση συναγερμού! Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 14 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε επίπεδα θύελλας το μελτέμι – Πού και πότε θα βρέξει – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Λαύριο και Ραφήνα – Τι ισχύει στον Πειραιά

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε ξενοδοχεία και καταλύματα της Θεσσαλονίκης θα μείνουν απόψε οι πυρόπληκτοι

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Η ώρα του Καραλή, τελικός για Μέρλο, Μίτα - Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις – Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σίβηρη, κρίσιμη η σημερινή μέρα

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Τα φύλλα δάφνης δεν προσθέτουν μόνο γεύση - Πόσο ισχυρά στοιχεία υγείας έχουν;

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα - Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αντικαθιστούν το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή με το George Washington

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Επίθεση δέχτηκε το συνεργείο του MEGA - Έσπασαν το κινητό και το μικρόφωνο της δημοσιογράφου

22:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 13/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Πλαστήρα: Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο ηλεκτρολογικός πίνακας του σπιτιού

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Η σκηνή έντασης της Καρολίν Λέβιτ με τον Τραμπ και την ξανθιά βοηθό του, πυροδοτεί θεωρίες συνωμοσίας για την αποχώρηση από τον Λευκό Οίκο

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι -«Πάει το σπίτι μου, πάνε τα σκυλάκια μου»

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Mία επικίνδυνη συνάντηση: Χταπόδι αρπάζει ψαρά από το πρόσωπο - Το χτυπάει με ρόπαλο για να ξεφύγει

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Άσχημα πράγματα συμβαίνουν σε καλούς ανθρώπους» - Η αντίδραση του πατέρα στα ουρλιαχτά της κόρης που σκότωσε τη νύφη

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σπεύδει στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα – Ενισχυμένη συνεργασία μετά τη συμφωνία της Μέκκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ