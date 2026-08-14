Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών ο ηλεκτρολογικός πίνακας του σπιτιού

Snapshot Έρευνα διεξάγεται για τις συνθήκες θανάτου 17χρονου στην Κίμωλο από ηλεκτροπληξία κατά το μπάνιο σε παλιά κατοικία.

Η οικογένεια καταγγέλλει έλλειψη ρελέ διαφυγής στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές.

Ο σημερινός δήμαρχος, πρώην ηλεκτρολόγος, φέρεται να είχε εγκαταστήσει και πιστοποιήσει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση το 2024, γεγονός που ερευνάται για πιθανές ευθύνες.

Η έρευνα επικεντρώνεται στον ηλεκτρικό πίνακα, τον θερμοσίφωνα και το πιστοποιητικό του 2024, με πραγματογνώμονα να έχει οριστεί για την τεχνική αξιολόγηση.

Η μητέρα του 17χρονου κινδύνευσε επίσης, ενώ η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση των ευθυνών και των συνθηκών του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 17χρονος στην Κίμωλο, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ επιχείρησε να κάνει μπάνιο στην κατοικία όπου διέμενε με τη μητέρα του.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Η οικογένεια του 17χρονου ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε επισκεφθεί την Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της κατοικίας. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι στον ηλεκτρικό πίνακα δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής, δηλαδή ο μηχανισμός ασφαλείας που έχει ως σκοπό να διακόπτει άμεσα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όταν ανιχνεύεται διαρροή.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Ο δικηγόρος της οικογένειας,*Στέλιος Βουδούρης, κάνει λόγο για στοιχεία που, κατά την εκτίμησή του, δημιουργούν ζήτημα «τεράστιας ποινικής ευθύνης». Όπως υποστηρίζει στο Open, στο μικροσκόπιο μπαίνει και ο ρόλος του σημερινού δημάρχου, ο οποίος στο παρελθόν, με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγου, φέρεται να είχε εγκαταστήσει τον ηλεκτρικό πίνακα, ενώ το 2024 υπέγραψε το σχετικό πιστοποιητικό για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν αντικείμενο έρευνας και δεν συνιστούν από μόνες τους διαπιστωμένη ποινική ευθύνη. Η τελική αξιολόγηση θα γίνει από τις αρμόδιες Αρχές, μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και δικαστικής διερεύνησης.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος από τον θερμοσίφωνα. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Το σπίτι φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής, με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση να χρονολογείται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, πριν από τη δεκαετία του 1970.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στα έγγραφα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ειδικότερα στο πιστοποιητικό που είχε εκδοθεί το 2024. Οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε ελεγχθεί, ποια ήταν η κατάσταση της εγκατάστασης κατά τον χρόνο του ελέγχου και εάν υπήρχαν ελλείψεις ή προβλήματα που θα μπορούσαν να συνδέονται με το δυστύχημα.

Για τον σκοπό αυτό έχει οριστεί πραγματογνώμονας, ενώ η Αστυνομία αναμένει και εξετάζει τα σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα.

«Από τύχη δεν έχασε τη ζωή της»

Σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, ιδιαίτερα κρίσιμα είναι και όσα συνέβησαν μετά το περιστατικό. Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστηρίζει ότι η μητέρα του 17χρονου κινδύνευσε επίσης σοβαρά και ότι «από τύχη δεν έχασε τη ζωή της».

Η οικογένεια θέτει σειρά ερωτημάτων για την κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πιθανές ευθύνες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, παρά το γεγονός ότι ο δήμαρχος εμφανίζεται συντετριμμένος από την τραγωδία, δεν παρέστη ούτε στο τρισάγιο ούτε στο λιμάνι κατά την αναχώρηση της σορού του 17χρονου από το νησί.

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