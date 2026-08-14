Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 14 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Γιατί το ΣτΕ ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΙ

Ελεύθερος Τύπος: Οι τιμές για γκαρσονιέρες σε όλη τη χώρα

Η Καθημερινή: Οι κινήσεις της Άγκυρας στη σκακιέρα της Μεσογείου

Τα Νέα: Πώς απαντάμε στη "Μέκκα"

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου

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