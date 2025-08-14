Σαν σήμερα 14 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 14 Αυγούστου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 14 Αυγούστου.
- 1941 - Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρούζβελτ και ο Άγγλος Πρωθυπουργός Τσώρτσιλ εξαγγέλλουν τον Χάρτη του Ατλαντικού.
- 1947 - Ακριβώς τα μεσάνυχτα το Πακιστάν και η Ινδία αποκτούν την ανεξαρτησία τους από τη Βρετανία. Το Πακιστάν τιμά την επέτειο στις 14 Αυγούστου, ενώ η Ινδία στις 15 Αυγούστου.
- 1971 - Το Μπαχρέιν ανακοινώνει την ανεξαρτησία του από τη Βρετανία.
- 1974 - Αρχίζει η δεύτερη στρατιωτική επέμβαση (Αττίλας ΙΙ) της Τουρκίας στην Κύπρο με την προέλαση στρατευμάτων της, χωρίς ουσιαστική παρουσία αντιμαχομένων δυνάμεων.
- 1996 - Δολοφονείται ο Ελληνοκύπριος ήρωας και αγωνιστής Σολωμός Σολωμού, στην Πράσινη Γραμμή της κατεχόμενης Κύπρου από έποικο υπουργό του ψευδοκράτους, την ημέρα της κηδείας του δολοφονηθέντος εξαδέλφου του Τάσου Ισαάκ.
- 2003 - Περίπου 50 τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές, είναι ο απολογισμός της σεισμικής δόνησης μεγέθους 6,4 Ρίχτερ, που συγκλονίζει τη Λευκάδα.
- 2005 - Αεροσκάφος τύπου Boeing 737-300 της κυπριακής εταιρείας "Helios Airways", εκτελώντας την πτήση HCU 522 από Λάρνακα, συντρίβεται σε ακατοίκητη περιοχή στο Γραμματικό Αττικής, παρασύροντας στο θάνατο 121 επιβαίνοντες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πρέβεζα: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα
12:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο στη Ριτσώνα η αποτέφρωση της σορού της
18:08 ∙ TRAVEL