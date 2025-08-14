Σαν σήμερα 14 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 14 Αυγούστου

Σαν σήμερα 14 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 14 Αυγούστου.

  • 1941 - Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρούζβελτ και ο Άγγλος Πρωθυπουργός Τσώρτσιλ εξαγγέλλουν τον Χάρτη του Ατλαντικού.
  • 1947 - Ακριβώς τα μεσάνυχτα το Πακιστάν και η Ινδία αποκτούν την ανεξαρτησία τους από τη Βρετανία. Το Πακιστάν τιμά την επέτειο στις 14 Αυγούστου, ενώ η Ινδία στις 15 Αυγούστου.
  • 1971 - Το Μπαχρέιν ανακοινώνει την ανεξαρτησία του από τη Βρετανία.
  • 1974 - Αρχίζει η δεύτερη στρατιωτική επέμβαση (Αττίλας ΙΙ) της Τουρκίας στην Κύπρο με την προέλαση στρατευμάτων της, χωρίς ουσιαστική παρουσία αντιμαχομένων δυνάμεων.
  • 1996 - Δολοφονείται ο Ελληνοκύπριος ήρωας και αγωνιστής Σολωμός Σολωμού, στην Πράσινη Γραμμή της κατεχόμενης Κύπρου από έποικο υπουργό του ψευδοκράτους, την ημέρα της κηδείας του δολοφονηθέντος εξαδέλφου του Τάσου Ισαάκ.
  • 2003 - Περίπου 50 τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές, είναι ο απολογισμός της σεισμικής δόνησης μεγέθους 6,4 Ρίχτερ, που συγκλονίζει τη Λευκάδα.
  • 2005 - Αεροσκάφος τύπου Boeing 737-300 της κυπριακής εταιρείας "Helios Airways", εκτελώντας την πτήση HCU 522 από Λάρνακα, συντρίβεται σε ακατοίκητη περιοχή στο Γραμματικό Αττικής, παρασύροντας στο θάνατο 121 επιβαίνοντες.

