Κραν Μοντάνα: Τα δευτερόλεπτα πριν την τραγωδία - Αυτή είναι η σερβιτόρα που έκαψε το μοιραίο κλαμπ

Αυτή είναι η σερβιτόρα που, σηκωμένη στους ώμους ενός συναδέλφου της, κρατάει ένα βεγγαλικό στον αέρα λίγες στιγμές πριν μια φονική πυρκαγιά καταστρέψει το νυχτερινό κέντρο Le Constellation στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 47 άτομα και να τραυματιστούν 115.

Ξεχωριστά πλάνα που γυρίστηκαν λίγα λεπτά αργότερα δείχνουν έναν θαρραλέο επισκέπτη να προσπαθεί να σβήσει τις φλόγες καθώς αυτές εξαπλώνονται στην ξύλινη οροφή του μπαρ. Μάρτυρες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα βεγγαλικό μέσα σε μπουκάλι σαμπάνιας, ενώ στο χώρο είχαν συγκεντρωθεί περίπου 200 άτομα για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά.

Παρά τις προσπάθειες του νεαρού να περιορίσει τις φλόγες, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα στον γεμάτο κόσμο υπόγειο χώρο, ανέβηκε τις στενές ξύλινες σκάλες και προκάλεσε εκρήξεις τόσο δυνατές που οι κάτοικοι πίστεψαν ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση.

Οι επιζώντες περιέγραψαν σκηνές φρίκης μέσα στο κλαμπ, καθώς άνθρωποι καίγονταν, ασφυκτιούσαν από τον καπνό και προσπαθούσαν απεγνωσμένα να σωθούν μέσα σε πανικό. Οι σοβαροί τραυματισμοί, κυρίως νεαρών ανθρώπων – πολλοί στην εφηβεία και τα 20 τους χρόνια – ήταν τέτοιοι που οι Ελβετοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μπορεί να χρειαστούν ημέρες για να ανακοινωθούν όλα τα ονόματα των θυμάτων.

Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν τώρα έναν αγωνιώδη αναμονή για να μάθουν αν οι αγαπημένοι τους έχασαν τη ζωή τους στις πρώτες ώρες της Πέμπτης.

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελίν, χαρακτήρισε την πυρκαγιά «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει ζήσει η χώρα μας», σημειώνοντας ότι «κόπηκαν άδοξα πολλές νεανικές ζωές».

Ένας 17χρονος το πρώτο θύμα της πύρινη κόλασης

Την ώρα που είναι σε εξέλιξη το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των 47 νεκρών του μπαρ στο χιονοδρομικό του Κραν Μοντανά, κατονομάστηκε το πρώτο απο τα θύματα της φονική πυρκαγιάς ως ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ένας Ιταλός έφηβος παίκτης γκολφ.

Ο 17χρονος ονομάστηκε από την Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ, η οποία δήλωσε ότι θρηνεί τον θάνατο ενός «νέου αθλητή που ενσάρκωσε πάθος και αυθεντικές αξίες. Σε αυτή τη στιγμή μεγάλης θλίψης, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγαπούσαν».

Ο Εμανουέλε, από τη Γένοβα, ήταν ένας πολύ καλός νεαρός παίκτης γκολφ και μέλος του Rapallo Golf Club. Ο πατέρας του είχε δηλώσει προηγουμένως στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι αγνοούνταν.

Την ίδια ώρα έως και 100 άνθρωποι δίνουν μάχη για τη ζωή τους στα νοσοκομεία, όπου μεταφέρθηκαν, κάποιοι από τους οποίους επίσης δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής τους.

Ασθενοφόρα και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην περιοχή όπου ξέσπασε πυρκαγιά με θύματα και τραυματίες, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, στο Crans-Montana, Ελβετικές Άλπεις Police Cantonale Valaisanne

Ελβετοί ερευνητές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, η οποία άφησε περίπου 47 νεκρούς και άλλους 115 τραυματίες κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.

Ο δημοτικός σύμβουλος της Βαλέ, Στεφάν Γκάνζερ, εκτιμά ότι «80 έως 100 άτομα βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης έκτακτης ανάγκης» από αυτά τα 115.

«Από τους εκατό περίπου ανθρώπους που νοσηλεύονται, πολλοί δεν έχουν αναγνωριστεί», πρόσθεσε ο Γκάνζερ.

