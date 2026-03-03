Σαν σήμερα 4 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 4 Μαρτίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 4 Μαρτίου.
- 1789 - Συνέρχεται στη Νέα Υόρκη το πρώτο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.
- 1951 - Γεννιέται ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, γνωστός και ως «ο άγιος των ελληνικών γραμμάτων».
- 1913 - Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Μάχη του Μπιζανίου. Ο ελληνικός στρατός εμπλέκεται σε μάχη με τους Οθωμανούς στο Μπιζάνι, που θα καταλήξει σε νίκη των Ελλήνων δύο ημέρες αργότερα.
- 1827 - Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τις δυνάμεις του Κιουταχή στο Κερατσίνι.
- 1944 - Αρχίζει η μάχη της Κοκκινιάς. Θα τελειώσει στις 8 Μαρτίου, με την αποχώρηση των εισβολέων Γερμανών.
- 1968 - Γεννιέται ο πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.
- 2008 - Πεθαίνει η ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, Έλενα Ναθαναήλ.
- 2019 - Πεθαίνει σε ηλικία 52 ετών, ο ηθοποιός Λουκ Πέρι.
