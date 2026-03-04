CENTCOM: Σχεδόν 2.000 στόχοι έχουν πληγεί στο Ιράν – Καταστράφηκαν 17 ιρανικά πλοία
Ενημέρωση από τον διοικητή της CENTCOM για την επιχείρηση «Epic Fury»
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο αμερικανικός στρατός έχει πλήξει σχεδόν 2.000 στόχους στο Ιράν από την έναρξη των επιχειρήσεων, ενώ έχουν καταστραφεί και 17 ιρανικά πολεμικά πλοία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σήμερα δεν βρίσκεται σε κίνηση κανένα ιρανικό πλοίο στον Αραβικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ ή στον Κόλπο του Ομάν.
Η CENTCOM ανέφερε ότι τα πλήγματα στοχεύουν στρατιωτικές και στρατηγικές υποδομές του Ιράν, περιλαμβανομένων συστημάτων πυραύλων, εγκαταστάσεων διοίκησης και ναυτικών μέσων.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αναφορές για προβλήματα στο Facebook - Δεν φορτώνει η σελίδα
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
23:15 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Εξελέγη ο γιος του Χαμενεΐ ως επόμενος Ανώτατος Ηγέτης
22:15 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ