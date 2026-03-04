Ιράκ: Βίντεο με την έκρηξη σε εγκατάσταση φιλοϊρανικών δυνάμεων στο Αλ-Κάιμ

Το σημείο που επλήγη ήταν το αρχηγείο των φιλοϊρανικών Λαϊκών Δυνάμεων Κινητοποίησης

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράκ: Βίντεο με την έκρηξη σε εγκατάσταση φιλοϊρανικών δυνάμεων στο Αλ-Κάιμ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βίντεο που επαληθεύτηκε από το δίκτυο του Al Jazeera καταγράφει ισχυρή έκρηξη να φωτίζει τον ουρανό στην πόλη Αλ-Κάιμ, στη δυτική πλευρά του Ιράκ, έπειτα από αεροπορικό πλήγμα που φέρεται να στόχευσε εγκατάσταση φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, το σημείο που επλήγη ήταν το αρχηγείο των Λαϊκών Δυνάμεων Κινητοποίησης (Popular Mobilisation Forces), συμμαχίας κυρίως σιιτικών πολιτοφυλακών στην οποία συμμετέχει και η οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ.

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την επίθεση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:00WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πληρωμές αναδρομικών σε 2.927 συνταξιούχους

04:12ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία την Πέμπτη 5 Μαρτίου – Χωρίς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες η χώρα

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Βίντεο με την έκρηξη σε εγκατάσταση φιλοϊρανικών δυνάμεων στο Αλ-Κάιμ

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

02:58ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Σχεδόν 2.000 στόχοι έχουν πληγεί στο Ιράν – Καταστράφηκαν 17 ιρανικά πλοία

02:34ΚΟΣΜΟΣ

Αιχμές από Μερτς: Οι ΗΠΑ δεν έχουν σαφή στρατηγική για την «επόμενη μέρα» στο Ιράν

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δωρεάν πτήσεις επαναπατρισμού για Αμερικανούς από τη Μέση Ανατολή

01:46ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 28 μόνιμες προσλήψεις στον ΟΦΥΠΕΚΑ (ΤΕ)

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή από Τουρκία: Λανθασμένη στρατηγική τα πλήγματα του Ιράν στις χώρες του Κόλπου λέει ο Φιντάν – «Σιωπή» για Ισραήλ

00:58ΚΟΣΜΟΣ

CNNi: Σχέδιο εξοπλισμού των Κούρδων από τη CIA – Σενάρια για εξέγερση στο Ιράν

00:44ΚΟΣΜΟΣ

IAEA: «Σοβαρή ανησυχία» προκαλεί η άρνηση του Ιράν να επιτρέψει πλήρη επιθεώρηση αποθεμάτων ουρανίου

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δηλώσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ περιόρισαν τις απώλειες στη Wall Street

23:59TRAVEL

Άγιος Φανούριος: Το «αθέατο» ξωκκλήσι της Κρήτης και η ιστορία των θαυμάτων του

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολοκληρώνεται η «Οδύσσεια» για την Κ18 του Άρη - Επιστρέφει με πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Αναφορές για προβλήματα στο Facebook - Δεν φορτώνει η σελίδα

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται αφρικανική σκόνη - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ιρανικό drone χτύπησε τον σταθμό της CIA στη Σαουδική Αραβία

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας: Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι η Κύπρος κείται πλησίον - Ο Κίμων επιστρέφει 2.476 χρόνια μετά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης καταγγέλλει Πολάκη για τη δήλωση «τα κοράκια των φαντς έχουν φτάσει τον κόσμο στα όριά του» μετά τον ξυλοδαρμό του CEO της Cepal

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό σε λεωφορείο: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο πρόσωπο 38χρονου

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εξελέγη ο γιος του Χαμενεΐ ως επόμενος Ανώτατος Ηγέτης

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

22:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή από Τουρκία: Λανθασμένη στρατηγική τα πλήγματα του Ιράν στις χώρες του Κόλπου λέει ο Φιντάν – «Σιωπή» για Ισραήλ

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι Κούρδοι το μυστικό «όπλο» Τραμπ στο Ιράν; Το δημοσίευμα της Wall Street Journal και οι φόβοι Ερντογάν

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πληρωμές αναδρομικών σε 2.927 συνταξιούχους

19:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Επιχείρηση «Επική Οργή» με στόχο την καρδιά του καθεστώτος - Το χτύπημα στην «Ιερή πόλη» των Σιϊτών Κομ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογοι Θυμάτων «17Ν»: Τεράστια επιτυχία του Κουφοντίνα - Να χαίρεστε τη ματωμένη τηλεθέαση

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι ξανάνοιξε, 3 ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν: Χαρά και ανακούφιση από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν στις οικογένειές τους - Φωτογραφίες

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο Δήμος Καρπενησίου

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 58χρονης από το Χαλάνδρι

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έχουμε αποφασίσει την στήριξη της Κύπρου με εναέρια μέσα και με φρεγάτα που θα φτάσει απόψε

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ