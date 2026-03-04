Ιράκ: Βίντεο με την έκρηξη σε εγκατάσταση φιλοϊρανικών δυνάμεων στο Αλ-Κάιμ
Το σημείο που επλήγη ήταν το αρχηγείο των φιλοϊρανικών Λαϊκών Δυνάμεων Κινητοποίησης
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Βίντεο που επαληθεύτηκε από το δίκτυο του Al Jazeera καταγράφει ισχυρή έκρηξη να φωτίζει τον ουρανό στην πόλη Αλ-Κάιμ, στη δυτική πλευρά του Ιράκ, έπειτα από αεροπορικό πλήγμα που φέρεται να στόχευσε εγκατάσταση φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων.
Σύμφωνα με τοπικές πηγές, το σημείο που επλήγη ήταν το αρχηγείο των Λαϊκών Δυνάμεων Κινητοποίησης (Popular Mobilisation Forces), συμμαχίας κυρίως σιιτικών πολιτοφυλακών στην οποία συμμετέχει και η οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ.
Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την επίθεση.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:00 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
23:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αναφορές για προβλήματα στο Facebook - Δεν φορτώνει η σελίδα
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
23:15 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Εξελέγη ο γιος του Χαμενεΐ ως επόμενος Ανώτατος Ηγέτης
22:15 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου
23:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ