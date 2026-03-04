Ιράκ: Βίντεο με την έκρηξη σε εγκατάσταση φιλοϊρανικών δυνάμεων στο Αλ-Κάιμ

Βίντεο που επαληθεύτηκε από το δίκτυο του Al Jazeera καταγράφει ισχυρή έκρηξη να φωτίζει τον ουρανό στην πόλη Αλ-Κάιμ, στη δυτική πλευρά του Ιράκ, έπειτα από αεροπορικό πλήγμα που φέρεται να στόχευσε εγκατάσταση φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων.

استهداف مقر للحشد في عكاشات القائم غربي الأنبار pic.twitter.com/sINdwHeazP

— عبدالرحمن الصالح (@alsalehXl) March 3, 2026



Σύμφωνα με τοπικές πηγές, το σημείο που επλήγη ήταν το αρχηγείο των Λαϊκών Δυνάμεων Κινητοποίησης (Popular Mobilisation Forces), συμμαχίας κυρίως σιιτικών πολιτοφυλακών στην οποία συμμετέχει και η οργάνωση Κατάιμπ Χεζμπολάχ.

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την επίθεση.