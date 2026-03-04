e-ΕΦΚΑ: Πληρωμές αναδρομικών σε 2.927 συνταξιούχους

Δεύτερη καταβολή αναδρομικών σε 2.927 συνταξιούχους του δημόσιου τομέα

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ: Πληρωμές αναδρομικών σε 2.927 συνταξιούχους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (3/3) η δεύτερη καταβολή αναδρομικών ποσών για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 όπως γνωστοποίησε ο e-ΕΦΚΑ.

Η πληρωμή αφορά 2.927 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εκκαθάρισης.

Τέλος, σε 3.072 συνταξιούχους δεν καταβλήθηκαν αναδρομικά ποσά, καθώς από τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψε μηδενικό αποτέλεσμα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:00WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πληρωμές αναδρομικών σε 2.927 συνταξιούχους

04:12ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία την Πέμπτη 5 Μαρτίου – Χωρίς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες η χώρα

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Βίντεο με την έκρηξη σε εγκατάσταση φιλοϊρανικών δυνάμεων στο Αλ-Κάιμ

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

02:58ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Σχεδόν 2.000 στόχοι έχουν πληγεί στο Ιράν – Καταστράφηκαν 17 ιρανικά πλοία

02:34ΚΟΣΜΟΣ

Αιχμές από Μερτς: Οι ΗΠΑ δεν έχουν σαφή στρατηγική για την «επόμενη μέρα» στο Ιράν

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δωρεάν πτήσεις επαναπατρισμού για Αμερικανούς από τη Μέση Ανατολή

01:46ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 28 μόνιμες προσλήψεις στον ΟΦΥΠΕΚΑ (ΤΕ)

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή από Τουρκία: Λανθασμένη στρατηγική τα πλήγματα του Ιράν στις χώρες του Κόλπου λέει ο Φιντάν – «Σιωπή» για Ισραήλ

00:58ΚΟΣΜΟΣ

CNNi: Σχέδιο εξοπλισμού των Κούρδων από τη CIA – Σενάρια για εξέγερση στο Ιράν

00:44ΚΟΣΜΟΣ

IAEA: «Σοβαρή ανησυχία» προκαλεί η άρνηση του Ιράν να επιτρέψει πλήρη επιθεώρηση αποθεμάτων ουρανίου

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δηλώσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ περιόρισαν τις απώλειες στη Wall Street

23:59TRAVEL

Άγιος Φανούριος: Το «αθέατο» ξωκκλήσι της Κρήτης και η ιστορία των θαυμάτων του

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολοκληρώνεται η «Οδύσσεια» για την Κ18 του Άρη - Επιστρέφει με πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Αναφορές για προβλήματα στο Facebook - Δεν φορτώνει η σελίδα

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται αφρικανική σκόνη - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ιρανικό drone χτύπησε τον σταθμό της CIA στη Σαουδική Αραβία

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας: Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι η Κύπρος κείται πλησίον - Ο Κίμων επιστρέφει 2.476 χρόνια μετά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης καταγγέλλει Πολάκη για τη δήλωση «τα κοράκια των φαντς έχουν φτάσει τον κόσμο στα όριά του» μετά τον ξυλοδαρμό του CEO της Cepal

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό σε λεωφορείο: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο πρόσωπο 38χρονου

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εξελέγη ο γιος του Χαμενεΐ ως επόμενος Ανώτατος Ηγέτης

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

22:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή από Τουρκία: Λανθασμένη στρατηγική τα πλήγματα του Ιράν στις χώρες του Κόλπου λέει ο Φιντάν – «Σιωπή» για Ισραήλ

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι Κούρδοι το μυστικό «όπλο» Τραμπ στο Ιράν; Το δημοσίευμα της Wall Street Journal και οι φόβοι Ερντογάν

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πληρωμές αναδρομικών σε 2.927 συνταξιούχους

19:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Επιχείρηση «Επική Οργή» με στόχο την καρδιά του καθεστώτος - Το χτύπημα στην «Ιερή πόλη» των Σιϊτών Κομ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογοι Θυμάτων «17Ν»: Τεράστια επιτυχία του Κουφοντίνα - Να χαίρεστε τη ματωμένη τηλεθέαση

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι ξανάνοιξε, 3 ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν: Χαρά και ανακούφιση από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν στις οικογένειές τους - Φωτογραφίες

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο Δήμος Καρπενησίου

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 58χρονης από το Χαλάνδρι

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έχουμε αποφασίσει την στήριξη της Κύπρου με εναέρια μέσα και με φρεγάτα που θα φτάσει απόψε

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ