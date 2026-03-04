e-ΕΦΚΑ: Πληρωμές αναδρομικών σε 2.927 συνταξιούχους

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (3/3) η δεύτερη καταβολή αναδρομικών ποσών για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 όπως γνωστοποίησε ο e-ΕΦΚΑ.

Η πληρωμή αφορά 2.927 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εκκαθάρισης.

Τέλος, σε 3.072 συνταξιούχους δεν καταβλήθηκαν αναδρομικά ποσά, καθώς από τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψε μηδενικό αποτέλεσμα.