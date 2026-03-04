Σε πλήρη λειτουργία οι πλατφόρμες για την εγγραφή σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των πλατφορμών εγγραφής στην Α' δημοτικού και στο νηπιαγωγείο, οι οποίες παρουσίασαν τη Δευτέρα, πρώτη ημέρα του χρονικού διαστήματος εγγραφών, αδυναμία ολοκλήρωσης των αιτημάτων των γονέων και κηδεμόνων.

Σύμφωνα με πληροφόρηση από το υπουργείο Παιδείας, το πρόβλημα οφειλόταν σε αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών.

Το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου και από τις 22:30 η πλατφόρμα εγγραφών της Α΄ Δημοτικού τέθηκε εκ νέου σε πλήρη λειτουργία για τους ενδιαφερόμενους. Σε ό,τι αφορά στις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, η πλατφόρμα άρχισε να λειτουργεί κανονικά από την, Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 09:30.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία εγγραφών στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας είναι η 23η Μαρτίου 2026.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών: