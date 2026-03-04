Όταν οι μουλάδες κυβερνούν με το δάχτυλο υψωμένο

Δεν θα μπω στην ουσία της διαμάχης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν - Ο πόλεμος είναι από τη φύση του σκληρό πράγμα και ανορθόδοξο... Ξεκινά πάντα εκεί που σταματά η λογική.

Όμως η ιστορία του Ιράν σε εσωτερικό επίπεδο μετά το 1979 δείχνει ότι νομοτελειακά θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε σήμερα.

Στο Ιράν, η εξουσία δεν φορά απλώς κοστούμι. Φορά ράσο. Και δεν λογοδοτεί σε κάλπες, αλλά σε ερμηνείες. Το καθεστώς που οικοδομήθηκε μετά την επανάσταση του 1979 από τον Ρουχολάχ Χομεϊνί εξελίχθηκε σε ένα υβρίδιο θεοκρατίας και σκληρού κρατικού ελέγχου, όπου ο Ανώτατος Ηγέτης βρίσκεται πάνω από κάθε θεσμό.

Οι μουλάδες δεν περιορίζονται στο να καθοδηγούν πνευματικά. Νομοθετούν, επιβλέπουν, τιμωρούν. Καθορίζουν τι θα φορέσει μια γυναίκα, τι θα πει ένας φοιτητής, τι θα γράψει ένας δημοσιογράφος.

Ένα σύστημα που θεωρεί την κοινωνία ιδιοκτησία του. Στο εσωτερικό, η καταστολή βαφτίζεται «ηθική τάξη». Στο εξωτερικό, η επιθετική ρητορική παρουσιάζεται ως «αντίσταση».

Κι όλα αυτά με το μανδύα της πίστης ως εργαλείο εξουσίας. Όταν η θεολογία γίνεται κρατική ιδεολογία, η διαφωνία μετατρέπεται σε αμαρτία και η κριτική σε έγκλημα.

Οι υπερασπιστές του καθεστώτος μιλούν για «εθνική κυριαρχία» και «πολιτισμική ιδιαιτερότητα». Όμως καμία παράδοση δεν δικαιολογεί τη φίμωση, καμία πίστη δεν επιβάλλει τον φόβο ως μέσο διακυβέρνησης. Η θρησκευτική αυθεντία δεν μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στη λογοδοσία.

Η αλήθεια είναι απλή και ενοχλητική: όταν οι μουλάδες κυβερνούν, η πολιτική παγώνει και η κοινωνία ασφυκτιά. Η εξουσία που επικαλείται τον Θεό για να αποφύγει την κριτική, φοβάται τελικά περισσότερο τον ίδιο της τον λαό.

Για να καταλάβετε την παράνοια του συστήματος όλο το οικοδόμημα αυτής της θεοκρατίας στηρίζεται στον όρο Βελαγιάτ ε Φακίχ (Velayat-e Faqih) που είναι το θεμέλιο του πολιτικού συστήματος στο Ιράν.

Τι σημαίνει; Στα περσικά σημαίνει «Κηδεμονία του Ισλαμικού Νομικού», όπου Velayat = κηδεμονία / επιτροπεία και Faqih = ισλαμικός νομικός, θεολόγος ειδικός στο θρησκευτικό δίκαιο. Με απλά λόγια ο ανώτατος σιίτης νομικός πρέπει να έχει την τελική πολιτική εξουσία, μέχρι να επιστρέψει ο «Κρυμμένος Ιμάμης» (μεσσιανική μορφή στη σιιτική πίστη που λέει ότι περιμένουν να έρθει να τους σώσει ο δωδέκατος κρυμμένος Ιμάμης). Μην γελάτε σας παρακαλώ. Με αυτά τα παραμύθια κυβερνούν απολυταρχικά εδώ και δεκαετίες.

Το γιατί φτάσαμε εδώ νομίζω πως γίνεται αντιληπτό.

