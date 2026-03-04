ΗΠΑ: Άδεια αποχώρησης μη απαραίτητου προσωπικού από την Κύπρο λόγω «κινδύνων για την ασφάλεια»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέτρεψε σε μη απαραίτητο προσωπικό και στα μέλη των οικογενειών τους που υπηρετούν στη Σαουδική Αραβία, στο Ομάν και στην Κύπρο να αποχωρήσουν από τις χώρες αυτές, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών κυβερνητικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή.

Σε σχετική ενημέρωση προς το προσωπικό στη Σαουδική Αραβία γίνεται λόγος για «συνεχιζόμενη απειλή επιθέσεων με drones και πυραύλους από το Ιράν», μετά το πλήγμα που δέχθηκε η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ. Παράλληλα επισημαίνεται ότι η δυνατότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να παράσχει βοήθεια σε πολίτες των ΗΠΑ στη χώρα είναι «περιορισμένη».

Σύμφωνα με το CNNi, στις αντίστοιχες οδηγίες για την Κύπρο και το Ομάν γίνεται αναφορά σε «κινδύνους για την ασφάλεια».

Τη Δευτέρα, drone στόχευσε τη βρετανική αεροπορική βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, που αποτελεί βασικό κόμβο των επιχειρήσεων της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας στη Μέση Ανατολή.

Το Ομάν, το οποίο διαχρονικά λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, έχει σε μεγάλο βαθμό αποφύγει επιθέσεις στην τρέχουσα σύγκρουση. Ωστόσο, το εμπορικό λιμάνι του Ντουκμ, στην ανατολική ακτή της χώρας, έχει δεχθεί περισσότερες από μία επιθέσεις με ιρανικά drones.