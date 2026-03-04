Φόβοι για εκτίναξη στην τιμή της βενζίνης - Πρόεδρος Πρατηριούχων: Θα ξεπεράσουμε το 1,80€ ανά λίτρο

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βάζει «φωτιά» στην τσέπη των οδηγών, αφού όπως φαίνεται κάθε μέρα όλο και υψηλότερα κινούνται οι τιμές της βενζίνης.

Την Τρίτη 3 Μαρτίου, η τιμή της βενζίνης ανέβηκε κατά σχεδόν 0,02 ευρώ, ωστόσο αναμένονται νέες ανατιμήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

«Στις επόμενες τρεις τέσσερις ημέρες, θα δούμε και στην ελληνική αγορά τα διυλιστήρια να αυξάνουν τις τιμές σταδιακά. Εγώ θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα ξεπεράσουμε τα 1,80 ευρώ το λίτρο», δήλωσε ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής στο MEGA.

Με την σημερινή τιμή της βενζίνης, ένα γέμισμα του ντεπόζιτου κοστίζει 105 ευρώ. Εάν, όμως, η μέση τιμή ανέβει στα 1,80 ευρώ το λίτρο, ένα γέμισμα θα κοστίζει 108 ευρώ, δηλαδή τρία ευρώ πιο ακριβά. Στην Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή βενζίνης φτάνει τα 1,73 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, 9 στους 10 οδηγούς ζητούν να γεμίσουν το ντεπόζιτο τους.

Την ίδια ώρα, πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι για φαινόμενα αισχροκέρδειας.

«Από το Σάββατο μέχρι και την Τρίτη, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 500 έλεγχοι και θα συνεχίσουμε με εντατικό ρυθμό για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε η Δέσποινα Τσαγγάρη, Διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή και Ελέγχου Αγοράς.

Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Ενέργειας

Το μεσημέρι της Τρίτης, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Ενέργειας υπό τον αρμόδιο υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, με εκπροσώπους φορέων και εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

«Επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας, υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού. Η κυβέρνηση ακολουθεί μια ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική. Το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου σε δημοσιογράφους μετά την έκτακτη σύσκεψη.

«Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας», τόνισε.

Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου βρέθηκαν και στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης των τεσσάρων προέδρων της Ευρώπης, ανάμεσα στον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.