Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το iPhone 17e και τα νέα iPad Air

Η τιμή του νέου iPhone ξεκινά από τα €719 - Καταργείται η έκδοση των 128GB

Newsbomb

Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το iPhone 17e και τα νέα iPad Air
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Apple ανακοίνωσε το νέο οικονομικό iPhone 17e καθώς και τα νέα iPad Air για το 2026. Ξεκινώντας από το iPhone 17e η τιμή του θα είναι αντίστοιχη με του iPhone 16e που αντικαθιστά, ξεκινώντας από τα €719, αλλά με διπλάσια χωρητικότητα καθώς καταργείται η έκδοση των 128GB.

Χρησιμοποιεί τον A19 επεξεργαστή προσφέροντας υψηλότερες επιδόσεις, αν και διαθέτει ένα λιγότερο πυρήνα στην GPU και από την έκδοση του επεξεργαστή που χρησιμοποιεί το iPhone Air. Έρχεται όμως με το C1X μόντεμ της Apple που προσφέρει υψηλές ταχύτητες 5G και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί:

https://www.instagram.com/reel/DVa9f8hDJtE/
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:04ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Κατέπλευσαν στη Μεγαλόνησο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το iPhone 17e και τα νέα iPad Air

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hyundai μετατρέπει τα ψηφιακά της κόκπιτ σε… Pokedex

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου που οδήγησε στον πόλεμο με το Ιράν

07:57ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Μπαράζ βομβαρδισμών σε Ιράν και Λίβανο – Η Τεχεράνη χτυπά Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Οι Λεονταρισμοί του Μάρτη» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι και το τέλος της εβδομάδας

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (4/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αναδρομικά έως 4.360 ευρώ για 2.927 απόστρατους

07:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Telegram: Σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή - Όλες οι τροποποιήσεις

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ» - Οι επιπτώσεις για τη ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πόσο μπορεί να προστατέψει την Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό Duncan-Χτυπητές αδυναμίες

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Αργές ταχύτητες σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Πόσο μπορεί να διαρκέσει και το «αγκάθι» των πυρομαχικών

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαραθώνιος Μητσοτάκη με ξένους ηγέτες για αποκλιμάκωση της έντασης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Τα μυστικά που έκρυβε στις συσκευές του ο 36χρονος

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (4/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόβοι για εκτίναξη στην τιμή της βενζίνης - Πρόεδρος Πρατηριούχων Αττικής: Σύντομα θα ξεπεράσουμε το 1,80€ ανά λίτρο

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες - Αναλυτικά παραδείγματα

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική σύγκρουση στη Βουλή για την ψήφο των αποδήμων με το βλέμμα στο Ιράν

07:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άδεια αποχώρησης μη απαραίτητου προσωπικού από την Κύπρο λόγω «κινδύνων για την ασφάλεια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

07:57ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Μπαράζ βομβαρδισμών σε Ιράν και Λίβανο – Η Τεχεράνη χτυπά Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

22:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Η στρατηγική της «ελεγχόμενης κατάρρευσης» - Γιατί χτυπούν τους Φρουρούς της Επανάστασης και τις πολιτοφυλακές ενώ δεν στοχεύουν τον στρατό

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Για την κορυφή ο ΠΑΟΚ, για την τετράδα ο Παναθηναϊκός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πόσο μπορεί να προστατέψει την Κύπρο το βρετανικό αντιτορπιλικό Duncan-Χτυπητές αδυναμίες

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι ξανάνοιξε, 3 ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν: Χαρά και ανακούφιση από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν στις οικογένειές τους - Φωτογραφίες

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Σύλλογοι Θυμάτων «17Ν»: Τεράστια επιτυχία του Κουφοντίνα - Να χαίρεστε τη ματωμένη τηλεθέαση

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Πόσο μπορεί να διαρκέσει και το «αγκάθι» των πυρομαχικών

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Κατέπλευσαν στη Μεγαλόνησο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 61χρονου Φώτη σε τροχαίο – «Κουράστηκα....», έγραφε στην τελευταία του ανάρτηση πριν το μοιραίο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Τα μυστικά που έκρυβε στις συσκευές του ο 36χρονος

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι Κούρδοι το μυστικό «όπλο» Τραμπ στο Ιράν; Το δημοσίευμα της Wall Street Journal και οι φόβοι Ερντογάν

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο Δήμος Καρπενησίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ