Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το iPhone 17e και τα νέα iPad Air
Η τιμή του νέου iPhone ξεκινά από τα €719 - Καταργείται η έκδοση των 128GB
Η Apple ανακοίνωσε το νέο οικονομικό iPhone 17e καθώς και τα νέα iPad Air για το 2026. Ξεκινώντας από το iPhone 17e η τιμή του θα είναι αντίστοιχη με του iPhone 16e που αντικαθιστά, ξεκινώντας από τα €719, αλλά με διπλάσια χωρητικότητα καθώς καταργείται η έκδοση των 128GB.
Χρησιμοποιεί τον A19 επεξεργαστή προσφέροντας υψηλότερες επιδόσεις, αν και διαθέτει ένα λιγότερο πυρήνα στην GPU και από την έκδοση του επεξεργαστή που χρησιμοποιεί το iPhone Air. Έρχεται όμως με το C1X μόντεμ της Apple που προσφέρει υψηλές ταχύτητες 5G και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
Δείτε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί:
