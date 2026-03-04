Συντάξεις: Αναδρομικά έως 4.360 ευρώ για 2.927 απόστρατους

Νέο πακέτο αναδρομικών σε 2.927 απόστρατους και χήρες αποστράτων κατέβαλε χθες ο ΕΦΚΑ με ποσά που φτάνουν ως 4.360 ευρώ.

Πρόκειται για τη δεύτερη καταβολή μιας σειράς έκτακτων πληρωμών με αναδρομικά που αφορούν κυρίως συνταξιούχους οι οποίοι δικαιούνται είτε αυξήσεις που καθυστέρησαν να τους δοθούν μετά τον επανυπολογισμό συντάξεων, είτε επιστροφή κρατήσεων από καταργηθείσες μνημονιακές περικοπές, είτε προσαύξηση σύνταξης από παράλληλη ασφάλιση.

Στη δεύτερη πληρωμή τα αναδρομικά αφορούν 2.927 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, και δικαιούνται επιστροφή κρατήσεων για 27 μήνες στην κύρια σύνταξη λόγω κατάργησης της κράτησης του νόμου 4093 από τα καταβαλλόμενα μερίσματα. Δεδομένου ότι η κράτηση επιβαλλόταν και στις κύριες συντάξεις με βάση το άθροισμα σύνταξης και μερίσματος, μετά την κατάργησή της από τα μερίσματα το άθροισμα έγινε μικρότερο και πλέον η κράτηση επιβάλλεται μόνον στις κύριες συντάξεις με μικρότερο ποσό.

Η κατάργηση της κράτησης εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο του 2023 αλλά η σχετική διάταξη ισχύει αναδρομικά από 1/1/2021, και για τον λόγο αυτόν οι δικαιούχοι παίρνουν αναδρομικά 27 μηνών. Οι 2.927 δικαιούχοι ήταν σε εκκρεμότητα έως ότου επανυπολογιστούν οι συντάξεις τους για να διαπιστωθεί τι ποσά αναδρομικών δικαιούνται. Ο κύριος όγκος των δικαιούχων από την ίδια κατηγορία, που είναι 45.000 απόστρατοι, πληρώθηκαν ήδη στα μέσα του 2025 τα αναδρομικά από την μείωση των κρατήσεων στην κύρια σύνταξη. Για 3.072 συνταξιούχους από την ίδια κατηγορία προέκυψε μηδενικό αποτέλεσμα και, ως εκ τούτου, δεν διαπιστώθηκε καταβολή αναδρομικών ποσών.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή των αναδρομικών που είναι σε εκκρεμότητα από επανυπολογισμούς συντάξεων σε περίπου 8.000 συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΤΣΑΥ, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, και της ΑΤΕ.

Στο επόμενο διάστημα προγραμματίζονται και άλλες πληρωμές αναδρομικών.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»