Washington Post: Πρώτο θέμα οι 4 νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες – Το κόστος για τον Τραμπ

Οι 4 από τους 6 στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε επίθεση ιρανικών drones στο Κουβέιτ.

Συγκίνηση προκαλούν στις ΗΠΑ οι θάνατοι Αμερικανών στρατιωτών στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία 4 νεκρών Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν από επίθεση ιρανικών drones στο Κουβέιτ.

Οι φωτογραφίες και τα ονόματά τους είναι σήμερα πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Washington Post.

Πρόκειται για τον 35χρονο λοχαγό Cody Khork, τον 20χρονο λοχία Declan Coady, την 39χρονη λοχία Nicole Amor, η οποία ήταν μητέρα δύο παιδιών και τον 42χρονο λοχία τάξης Noah Tietjens. Και οι τέσσερις είχαν τοποθετηθεί στην 103η Διοίκηση Υποστήριξης, μια μονάδα υποστήριξης της Εφεδρείας του Στρατού με έδρα την Αϊόβα.

Το δημοσίευμα της Washington post

Δύο ακόμη Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην επίθεση δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους Αμερικανών στην στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η μεγάλη επίθεση κατά του Ιράν δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσαν ότι είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερες απώλειες.

«Είναι υπέροχοι άνθρωποι. αι, ξέρετε, δυστυχώς, περιμένουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να συμβεί συνεχώς. Μπορεί να συμβεί ξανά», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη με την Daily Mail.

Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει η αμερικανική κοινή γνώμη στους θανάτους στρατιωτών. Η βάση των ψηφοφόρων MAGA που υποστήριξαν την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ είναι εναντίον των πολέμων στο εξωτερικό και δεν αποκλείεται να αποδοκιμάσει την στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

