Απόφαση εφετείου για Χρυσή Αυγή: Εγκληματική οργάνωση με δομή, ιεραρχία, επιχειρησιακή συνοχή

Μετά από μια μακρά και σύνθετη δικαστική πορεία, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επιβεβαίωσε την κρίση του πρώτου βαθμού, ότι η Χρυσή Αυγή δεν λειτούργησε μόνο ως ένα κόμμα με ακραία ρητορική, αλλά ως εγκληματική οργάνωση με δομή, ιεραρχία και επιχειρησιακή συνοχή.



Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατέληξε στην ενοχή επτά προσώπων για το αδίκημα του άρθρου 187 ΠΚ, κρίνοντας ότι επτά πρόσωπα συγκροτούσαν τον διευθυντικό πυρήνα της οργάνωσης: Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.



Συνολικά, σαράντα δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση. Ανάμεσά τους έντεκα πρώην βουλευτές: Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχάλης Αρβανίτης.



Καθοριστικό κεφάλαιο της υπόθεσης αποτέλεσε η δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Ο Γιώργος Ρουπακιάς κρίθηκε εκ νέου ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, ενώ για συνέργεια στην ανθρωποκτονία καταδικάστηκαν δεκαπέντε ακόμη κατηγορούμενοι.



Αντίστοιχα, για την επίθεση σε βάρος Αιγύπτιων αλιεργατών στο Κερατσίνι, πέντε κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας: Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς Μαρίας, Αναστάσιος Πανταζής και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.



Έπεται η αγόρευση των συνηγόρων των κατηγορουμένων προκειμένου να αιτηθούν ελαφρυντικά.