Κύπρος: Απογειώθηκαν τα F-16 για αναγνώριση «ύποπτου αντικειμένου»

Εντοπίστηκε drone στον εναέριο χώρο του Λιβάνου και έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κύπρου, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στην Αθήνα η πτήση προς Λάρνακα, που ήταν έτοιμη να προσγειωθεί

Newsbomb

Κύπρος: Απογειώθηκαν τα F-16 για αναγνώριση «ύποπτου αντικειμένου»
MotionTeam
ΚΥΠΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16 από το αεροδρόμιο της Πάφου, για αναγνώριση «ύποπτου αντικειμένου», νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Ένα ύποπτο αντικείμενο, που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο του Λιβάνου, προκάλεσε συναγερμό, με αποτέλεσμα να κλείσει άμεσα ο εναέριος χώρος της Κύπρου. Για την αναγνώριση του αντικειμένου, απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16, τα οποία ωστόσο δεν εντόπισαν κάτι ανησυχητικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η πρωινή πτήση A3 902 της Aegean προς Λάρνακα χρειαζόταν περί τα 10 λεπτά μέχρι την προσγείωση, ωστόσο, όταν έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κύπρου, δόθηκε εντολή επιστροφής στην Αθήνα.

Ακούστε την ενημέρωση του πιλότου, όπως την κατέγραψε ο φωτορεπόρτερ του Newsbomb, Χάρης Γκίκας, στην πτήση A3 902:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός είναι ο διαιτητής στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | Οι ορισμοί της αγωνιστικής

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή από Τραμπ: «Οι πιθανοί ηγέτες που είχαμε κατα νου για το Ιράν σκοτώθηκαν στις επιθέσεις»

11:06ΕΛΛΑΔΑ

To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έρχεται Ελλάδα – Κατατέθηκε επίσημα αίτηση παραρτήματος στην Αθήνα

11:06ΥΓΕΙΑ

Κωνσταντινίδου - Αθερίδης: Ένα θεατρικό δρώμενο για την παχυσαρκία - Όταν η ενημέρωση γίνεται βίωμα

11:05LIFESTYLE

Πέμη Ζούνη: Μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό από τον Στάθη Σκέντζο - «Δεν μένουμε πια μαζί»

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Οι πρώτες εικόνες από την άφιξη των ελληνικών φρεγατών στην Κύπρο

11:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον - Η αποστολή μας αμυντική και ειρηνική»

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Σάντσεθ προς Τραμπ: «Η θέση της Ισπανίας είναι όχι στον πόλεμο»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

10:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - ΟΦΗ, Κηφισιά - ΠΑΟΚ

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σεισμός 4,5R στην Κατάνια της Σικελίας

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόλεμος στο Ιράν: Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα;

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που τα ελληνικά μαχητικά απογειώνονται για το ύποπτο αντικείμενο

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Ο Τραμπ πρόδωσε τη διπλωματία και τους Αμερικανούς που τον εξέλεξαν»

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Καθίζηση «κατάπιε» όχημα καθαριότητας του Δήμου - Εντοπίστηκαν τσιμεντόλιθοι στο οδόστρωμα

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ξεκινά σήμερα η τριήμερη δημόσια κηδεία του Χαμενεΐ - Πού θα ταφεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 73χρονος Βρετανός σκοτώθηκε την ώρα που όργωνε το χωράφι του - Παγιδεύτηκε στη φρέζα

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - αυτοκτονία επιχειρηματία: Συνέλαβαν τη «μεσίτρια» λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για Γερμανία

10:32ΕΛΛΑΔΑ

H Νova στηρίζει τους συνδρομητές της στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:06ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Επέστρεψε στην Αθήνα η πτήση προς Λάρνακα - Εντοπίστηκε αντικείμενο στον Λίβανο

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από μεγάλο ύψος

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - αυτοκτονία επιχειρηματία: Συνέλαβαν τη «μεσίτρια» λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για Γερμανία

07:57ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Μπαράζ βομβαρδισμών σε Ιράν και Λίβανο – Η Τεχεράνη χτυπά Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

08:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Πρώτο θέμα οι 4 νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες – Το κόστος για τον Τραμπ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μικροδιαταραχή αλλάζει για λίγο τον καιρό - Πότε επιστρέφουμε στην... άνοιξη

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

09:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πληροφορίες για τηλεφώνημα Μητσοτάκη - Ερντογάν ακόμη και σήμερα για την κρίση στο Ιράν

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Αυτοί θα κληθούν πρώτοι

10:24ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Απογειώθηκαν τα F-16 για αναγνώριση «ύποπτου αντικειμένου»

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που τα ελληνικά μαχητικά απογειώνονται για το ύποπτο αντικείμενο

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Κατέπλευσαν στη Μεγαλόνησο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ