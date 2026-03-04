Κύπρος: Απογειώθηκαν τα F-16 για αναγνώριση «ύποπτου αντικειμένου»

Απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16 από το αεροδρόμιο της Πάφου, για αναγνώριση «ύποπτου αντικειμένου», νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Ένα ύποπτο αντικείμενο, που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο του Λιβάνου, προκάλεσε συναγερμό, με αποτέλεσμα να κλείσει άμεσα ο εναέριος χώρος της Κύπρου. Για την αναγνώριση του αντικειμένου, απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16, τα οποία ωστόσο δεν εντόπισαν κάτι ανησυχητικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η πρωινή πτήση A3 902 της Aegean προς Λάρνακα χρειαζόταν περί τα 10 λεπτά μέχρι την προσγείωση, ωστόσο, όταν έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κύπρου, δόθηκε εντολή επιστροφής στην Αθήνα.

Ακούστε την ενημέρωση του πιλότου, όπως την κατέγραψε ο φωτορεπόρτερ του Newsbomb, Χάρης Γκίκας, στην πτήση A3 902: