Πόλεμος στο Ιράν: Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα;

Αν και η Ελλάδα δεν καλύπτει το σύνολο των αναγκών της σε πετρέλαιο από τη συγκεκριμένη περιοχή, επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές, καθώς το πετρέλαιο αποτελεί παγκοσμιοποιημένο εμπόρευμα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας