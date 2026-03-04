Explainer: Γιατί έστειλαν στρατεύματα στα σύνορα Ιράκ – Ιράν οι Φρουροί της Επανάστασης
Οι πληροφορίες ότι η CIA εξοπλίζει τους Κούρδους μαχητές με στόχο να επιτεθούν στο Ιράν κινητοποίησε τους Φρουρούς της Επανάστασης
Αποσταθεροποίηση των συνόρων του Ιράν φαίνεται ότι φοβούνται οι Φρουροί της Επανάστασης που χθες ανακοίνωσαν ότι οι χερσαίες δυνάμεις τους συμμετέχουν στη μάχη κατά μήκος των συνόρων με το Ιράκ. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν κουρδικές ένοπλες ομάδες που πολεμούν εδώ και δεκαετίες με τους Ιρανούς.
Χθεσινό δημοσίευμα του CNN ανέφερε ότι η CIA βρίσκεται στη διαδικασία να εξοπλίσει και να στηρίξει στρατιωτικά τις κουρδικές δυνάμεις με στόχο να προκαλέσουν αναταραχή στα ιρανικά σύνορα.
Αναλυτές έχουν προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση χωρίς χερσαίες επιθέσεις στο Ιράν δεν θα επιτύχουν σημαντική αλλαγή στις ισορροπίες του ιρανικού καθεστώτος. Λύση σε αυτό φαίνεται ότι βρίσκεται με την επιστράτευση των Κούρδων μαχητών.
Έτσι οι Φρουροί της Επανάστασης επιχειρούν να διασφαλίσουν τα ιρανικά σύνορα από ομάδες που θέλουν να επιτεθούν και να προκαλέσουν χάος. Μέχρι σήμερα στα σύνορα Ιράκ – Ιράν είχαν επιστρατευθεί μόνο οι αεροπορικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και κυρίως γίνονταν εκτοξεύσεις πυραύλων.
Τώρα προστέθηκαν και χερσαίες δυνάμεις προκειμένου να προστατευθούν τα σύνορα. Σύμφωνα με το Al Jazeera, ένα από τα σενάρια που φοβάται η Τεχεράνη είναι οι Αμερικανοί να εξαντλήσουν τις ιρανικές εναέριες δυνάμεις και άμυνα και στη συνέχεια να ξεκινήσουν μία αποσταθεροποίηση στα ιρανικά σύνορα με το να ξεσηκώσουν εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες εναντίον του Ιράν.
Αν συμβεί ένα τέτοιο σενάριο και οι εναέριες δυνάμεις του Ιράν είναι αποδυναμωμένες τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει καταστολή οποιαδήποτε εξέγερσης ή επίθεσης στο ιρανικό έδαφος.
Οι δυνάμεις των Κούρδων στο Ιράκ είναι υπ’ αριθμόν ένα απειλή για το Ιράν. Επίσης υπάρχουν οι Μπαλούχοι στο ιρανικό υψίπεδο στη νοτιοδυτική Ασία, οι Άραβες και οι Αζέροι. Το εφιαλτικό σενάριο για την ιρανική ηγεσία είναι να εξεγερθούν οι μειονότητες εναντίον της Τεχεράνης.