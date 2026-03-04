Explainer: Γιατί έστειλαν στρατεύματα στα σύνορα Ιράκ – Ιράν οι Φρουροί της Επανάστασης

Αποσταθεροποίηση των συνόρων του Ιράν φαίνεται ότι φοβούνται οι Φρουροί της Επανάστασης που χθες ανακοίνωσαν ότι οι χερσαίες δυνάμεις τους συμμετέχουν στη μάχη κατά μήκος των συνόρων με το Ιράκ. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν κουρδικές ένοπλες ομάδες που πολεμούν εδώ και δεκαετίες με τους Ιρανούς.

Χθεσινό δημοσίευμα του CNN ανέφερε ότι η CIA βρίσκεται στη διαδικασία να εξοπλίσει και να στηρίξει στρατιωτικά τις κουρδικές δυνάμεις με στόχο να προκαλέσουν αναταραχή στα ιρανικά σύνορα.

Αναλυτές έχουν προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση χωρίς χερσαίες επιθέσεις στο Ιράν δεν θα επιτύχουν σημαντική αλλαγή στις ισορροπίες του ιρανικού καθεστώτος. Λύση σε αυτό φαίνεται ότι βρίσκεται με την επιστράτευση των Κούρδων μαχητών.

Μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI) στέκεται σε σημείο ελέγχου που οδηγεί στη βάση του στην περιοχή Koya του Irbil, στο Ιράκ, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. AP

Έτσι οι Φρουροί της Επανάστασης επιχειρούν να διασφαλίσουν τα ιρανικά σύνορα από ομάδες που θέλουν να επιτεθούν και να προκαλέσουν χάος. Μέχρι σήμερα στα σύνορα Ιράκ – Ιράν είχαν επιστρατευθεί μόνο οι αεροπορικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και κυρίως γίνονταν εκτοξεύσεις πυραύλων.

Τώρα προστέθηκαν και χερσαίες δυνάμεις προκειμένου να προστατευθούν τα σύνορα. Σύμφωνα με το Al Jazeera, ένα από τα σενάρια που φοβάται η Τεχεράνη είναι οι Αμερικανοί να εξαντλήσουν τις ιρανικές εναέριες δυνάμεις και άμυνα και στη συνέχεια να ξεκινήσουν μία αποσταθεροποίηση στα ιρανικά σύνορα με το να ξεσηκώσουν εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες εναντίον του Ιράν.

Αν συμβεί ένα τέτοιο σενάριο και οι εναέριες δυνάμεις του Ιράν είναι αποδυναμωμένες τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει καταστολή οποιαδήποτε εξέγερσης ή επίθεσης στο ιρανικό έδαφος.

Οι δυνάμεις των Κούρδων στο Ιράκ είναι υπ’ αριθμόν ένα απειλή για το Ιράν. Επίσης υπάρχουν οι Μπαλούχοι στο ιρανικό υψίπεδο στη νοτιοδυτική Ασία, οι Άραβες και οι Αζέροι. Το εφιαλτικό σενάριο για την ιρανική ηγεσία είναι να εξεγερθούν οι μειονότητες εναντίον της Τεχεράνης.

