Ανδρουλάκης: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου η επίθεση στο Ιράν - Πρόταση-έκπληξη για την ψήφο

Ανδρουλάκης: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου η επίθεση στο Ιράν - Πρόταση-έκπληξη για την ψήφο

Ως ιστορική ημέρα για τη Δημοκρατία χαρακτήρισε τη σημερινή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας την καταδικαστική δευτεροβάθμια απόφαση για τα στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή που ανακοινώθηκε σήμερα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως ήταν αναμενόμενο, αφιέρωσε το πρώτο μέρος της ομιλίας του στην εξελισσόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και τον κίνδυνο εμπλοκής της Ελλάδας στις σοβαρές εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

«Το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν έχει συστηματικά καταπιέσει τον ιρανικό λαό. Ωστόσο η προληπτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνιστά ξεκάθαρα ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ανέφερε εισαγωγικά ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε: «Άκουσα τον πρωθυπουργό να λέει ότι ένας γενικευμένος πόλεμος δεν προκαλεί νικητές. Συμφωνούμε! Να το πείτε στους υπουργούς σας που βγαίνουν σαν εκπρόσωποι του Νετανιάχου».

Σε ό,τι αφορά την παρουσία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Κύπρο τόνισε ότι αυτή θα πρέπει να έχει ως μόνο στόχο την προστασία του ελληνισμού και σε καμία περίπτωση να μην εμπλέξει τη χώρα στον πόλεμο. Μάλιστα, για τον ίδιο λόγο, αναφέρομενος στη χρήση της βάσης της Σούδας από τις ΗΠΑ τόνισε ότι «θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι από τη Σούδα δε θα ξεκινάνε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν».

Τέλος, σε σχέση με την ενεργειακή κρίση που αναμένεται να προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «η πολύ μεγάλη εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα δημιουργεί συνέπειες. Στόχος πρέπει να είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διατήρηση λιγνητικών μονάδων στα απότατα όρια που επιτρέπει η ΕΕ».

Εθνική υποχρέωση η ψήφος των αποδήμων

Αναφερόμενος στα θέματα του νομοσχεδίου που συζητείται, τόνισε ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού είναι «εθνική υποχρέωση, συνταγματική επιταγή και δημοκρατικό δικαίωμα».

«Στηρίζουμε με απόλυτο τρόπο την επιστολική ψήφο για τους απόδημους. Όμως έχουν τεθεί σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας μητρώων, προστασίας προσωπικών δεδομένων, ταυτοποίησης. Δεν απάντησε σε αυτά ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε.

Ωστόσο, σχετικά με την τριεδρική περιφέρεια των αποδήμων σημείωσε ότι όλοι οι εκπρόσωποι των αποδήμων εξέφρασαν σοβαρές ενστάσεις σε ό,τι θα αφορά την αντιπροσωπευτικότητα.

«Μια παγκόσμια περιφέρεια σημαίνει τεράστιες δαπάνες. Επικοιωνιακή υπεροχή όσων έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση. Τι επιδιώκετε; Μια παγκόσμια Β' Αθήνας; Για να εκλεγούνε ποιοι; Οι εργαζόμενοι, οι νέοι επιστήμονες; Θα έχουν πρόσβαση στο εκλέγεσθαι ή θα έχουν πρόσβαση μόνο οι ολιγάρχες των ΗΠΑ;», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα προχώρησε σε μια πρόταση «να ψηφίσουμε όλοι μαζί την επιστολική ψήφο των αποδήμων και ο τρόπος εκλογής να παραμείνει όπως σήμερα, και μετά τις επαναληπτικές εκλογές, να κρίνουμε και να αποφασίσουμε για την παγκόσμια περιφέρεια».

Προ ημερησίας για τις υποκλοπές

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές, επικρίνοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το γεγονός ότι δεν απάντησε στο θέμα κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για την ενεργειακή ακρίβεια, επικαλούμενος «το δικαίωμα της σιωπής».

Ανακοίνωσε μάλιστα ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ καταθέτει το αίτημα για προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για το θέμα των υποκλοπών.

«Σας ενημερώνω ότι το αίτημα κατατίθεται σε λίγο για προ ημερησίας διάταξης συζήτηση. Έχετε όλο τον χρόνο να το μελετήσετε και να έρθετε προετοιμασμένος. Σήμερα δεν κατατίθεται επειδή έχετε γενέθλια ως δώρο, αλλά επειδή περιμέναμε την απόφαση του δικαστηρίου. Είναι μια ευκαιρία να ανοίξει η συζήτηση για την ποιοτική λειτουργία των θεσμών».

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης ευχήθηκε στον πρωθυπουργό χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. «Χρόνια σας πολλά κ. Μητσοτάκη, να είστε καλά», είπε χαρακτηριστικά.

