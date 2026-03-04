Xάος και πανικός στον Λίβανο: Πάνω από 65.000 οι εκτοπισμένοι

Καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εντείνουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν, η σύγκρουση εξαπλώνεται στον Λίβανο, όπου η σύμμαχος της Τεχεράνης Χεζμπολάχ, δηλώνει έτοιμη για ανοιχτό πόλεμο με το Ισραήλ. Σε απάντηση οι IDF εξαπέλυσαν χερσαία εισβολή.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

AP
Η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους από τον Λίβανο προς το Ισραήλ για δεύτερη ημέρα χθες, ενώ ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο νότιο τμήμα της χώρας, καθώς ο Λίβανος εμπλέκεται στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Το Ισραήλ έχει επίσης πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές που έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λιβάνου.

Τη Δευτέρα, μετά την εξάπλωση της περιφερειακής σύγκρουσης στον Λίβανο, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν χωριά στο νότο και, στη Βηρυτό, εκτοπισμένες οικογένειες συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία των Μαρτύρων της πόλης και στον παραλιακό δρόμο κατά μήκος της Μεσογείου.

Αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το νότιο Λίβανο, την ανατολική κοιλάδα Μπεκάα και τα νότια προάστια της Βηρυτού, γνωστά ως Νταχίχε - τις καρδιές της Χεζμπολάχ και της σιιτικής κοινότητας του Λιβάνου. Και τώρα, ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει επεκτείνει τη στρατιωτική του παρουσία στο νότιο Λίβανο, υποδεικνύοντας ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να είναι παρατεταμένη.

Αυτός ο νέος κύκλος βίας ήταν υπερβολικά προβλέψιμος, σύμφωνα με τους αναλυτές. Για μήνες, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν σηματοδοτήσει μια κλιμάκωση της εκστρατείας τους κατά της Χεζμπολάχ. Παρά την εκεχειρία που τερμάτισε έναν καταστροφικό 13μηνο πόλεμο το 2024, το Ισραήλ συνέχιζε τους βομβαρδισμούς του Λιβάνου σχεδόν καθημερινά, λέγοντας ότι η οργάνωση προσπαθούσε να ανοικοδομήσει τις δυνατότητές της. Η Χεζμπολάχ, ωστόσο, παρέμεινε σιωπηλή, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε κίνηση αναπόφευκτα θα αντιμετωπιζόταν με ισχυρά αντίποινα.

Η απόφαση της Χεζμπολάχ να απαντήσει οδήγησε σε μια άμεση αντίδραση από πολλούς Λιβανέζους, μια αντανάκλαση της μειωμένης θέσης μιας κάποτε κυρίαρχης ομάδας σε μια χώρα που έχει εξαντληθεί από τις συγκρούσεις. Υπογραμμίζοντας την πρόσφατη μετατόπιση στην ισορροπία δυνάμεων, η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε την απαγόρευση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ και απαίτησε από την ομάδα να παραδώσει τα όπλα της στο κράτος. Και σε μια έντονα διατυπωμένη δήλωση που συμβόλιζε μια κοινή απογοήτευση, ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε ότι η επίθεση της Χεζμπολάχ έδειξε περιφρόνηση για τη «θέληση της πλειοψηφίας των Λιβανέζων».

Ο υπουργός κοινωνικών υποθέσεων του Λιβάνου Χανίν Σαγιέντ, δήλωσε στο Al Jazeera ότι 65.000 άνθρωποι έχουν εγγραφεί σε καταφύγια μετά τον εκτοπισμό τους από τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις. Ο Σαγιέντ, του οποίου το υπουργείο είναι υπεύθυνο για την παροχή στέγης και προμηθειών στους εκτοπισμένους, δήλωσε ότι ίσως 10.000 έως 20.000 ακόμη άνθρωπο είχαν επίσης εκτοπιστεί, αλλά ήταν «στο δρόμο» ή έβρισκαν καταφύγιο σε φίλους και συγγενείς και εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη διαδικασία εγγραφής για υποστήριξη.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη. Οι άνθρωποι ανησυχούν», είπε, προσθέτοντας ότι οι αναμνήσεις ήταν ακόμα νωπές από τον πόλεμο με το Ισραήλ το 2024, όταν «ξυπνούσαν καθημερινά με ήχους είτε από drones είτε από εκρήξεις». Είπε ότι η κυβέρνηση είχε κηρύξει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ παράνομες και ότι το μακροπρόθεσμο σχέδιό της ήταν «να εγκαθιδρύσει την εξουσία του κράτους σε όλα τα εδάφη του».

Νωρίτερα σήμερα, αεροπορικές επιδρομές ισοπέδωναν τουλάχιστον πέντε κτηρια κατοικιών στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ενώ αυτές οι επιδρομές έγιναν με προειδοποίηση, το Ισραήλ πραγματοποίησε επίσης επιδρομές χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων σε ένα ξενοδοχείο στο προάστιο Χαζμίεχ της Βηρυτού.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κετζ εξουσιοδότησε χθες τον στρατό να αναλάβει τον έλεγχο πρόσθετων θέσεων εντός του Λιβάνου. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο ισραηλινός στρατός έχει προωθηθεί τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο σε επτά θέσεις. Έτσι, υπάρχει πίεση από το έδαφος και από τον ουρανό. Υπάρχουν ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη, ο συνεχής βόμβος ισραηλινών drones και άνθρωποι που λαμβάνουν τηλεφωνήματα που τους λένε να εκκενώσουν τα κτίριά τους.

Η Χεζμπολάχ και οι δεσμοί της με την Τεχεράνη

Η Χεζμπολάχ (αραβικά για το «Κόμμα του Θεού») εμφανίστηκε το 1982 κατά τη διάρκεια του Λιβανέζικου Εμφυλίου Πολέμου (1975-1990) και της ισραηλινής εισβολής στο νότιο Λίβανο. Είναι μια ένοπλη ομάδα που εμπνέεται από την σιιτική ισλαμιστική ιδεολογία που στήριξε την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 στο Ιράν.

Lebanon Hezbollah Funeral

Υποστηρικτές της Χεζμπολάχ στην κηδεία των ηγετών της, Χασάν Νασράλα και Χασίμ Σαφιντίν στη Βηρυτό στις 23 Φεβρουαρίου του 2025

AP

Από την ίδρυσή του, έχει υποστηριχθεί, εκπαιδευτεί και εξοπλιστεί από το ισχυρό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτίμησε στο τέλος του 2023 ότι το Ιράν χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ με περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ποιες είναι οι πολιτικές της Χεζμπολάχ;

Σύμφωνα με το αμερικανικό think tank, Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, η Χεζμπολάχ «αντιτίθεται βίαια στο Ισραήλ και στις δυτικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή». Λειτουργεί ως πληρεξούσιος του Ιράν, του μεγαλύτερου ευεργέτη της

Μέρος του αρχικού οράματος της Χεζμπολάχ ήταν να υπάρξει ένα θρησκευτικό ισλαμιστικό καθεστώς στον Λίβανο εμπνευσμένο από το θεοκρατικό μοντέλο του Ιράν. Με την πάροδο του χρόνου, οι τοπικοί στόχοι της Χεζμπολάχ έχουν κάπως μαλακώσει, καθώς η ομάδα έχει εμπλακεί περισσότερο στην κυρίαρχη πολιτική σκηνή. Το 2009, δημοσίευσε ένα νέο μανιφέστο αναγνωρίζοντας ότι ένα ισλαμιστικό καθεστώς μπορεί να μην είναι κατάλληλο για τον Λίβανο.

