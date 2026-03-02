Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Βηρυτό - Εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ
Ανελέητο σφυροκόπημα των Ισραηλινών στην πρωτεύουσα του Λιβάνου σε απάντηση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ
Το Ισραήλ εντείνει τη στρατιωτική του επίθεση στο έδαφος του Λιβάνου, ως αντίποινα στις νυχτερινές επιθέσεις της Χεζμπολάχ, επικεντρώνοντας τους βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της Βηρυτού και σε πόλεις στα νότια της χώρας.
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή «επιθέσεων μεγάλης κλίμακας» εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ, μετά την εκτόξευση ρουκετών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τον Λίβανο που έπληξαν το βόρειο τμήμα του Iσραήλ.
Τις πρώτες πρωινές ώρες ο ισραηλινός στρατός προέτρεψε τους ανθρώπους σε σχεδόν 50 χωριά στον ανατολικό και νότιο Λίβανο να εκκενώσουν ενόψει αντιποίνων, και να μετακινηθούν τουλάχιστον 1.000 μέτρα μακριά από τα χωριά σε ανοιχτούς χώρους.
Η επίθεση της Χεζμπολάχ ήρθε ως απάντηση στην εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών ΗΠΑ-Ισραήλ που σκότωσε τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Σε δήλωσή του τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν είπε ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων της Χεζμπολάχ «στοχεύουν όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει το κράτος του Λιβάνου για να κρατήσει τη χώρα μακριά από τις επικίνδυνες στρατιωτικές αντιπαραθέσεις που σημειώνονται στην περιοχή».
Πρόσθεσε ότι ενώ τα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο καταδικάζονται, «η επιμονή στη χρήση του Λιβάνου για άλλη μια φορά ως πλατφόρμα για πολέμους δι' αντιπροσώπων στους οποίους δεν έχουμε καμία ανάμειξη θα εκθέσει τη χώρα μας σε κινδύνους για άλλη μια φορά».