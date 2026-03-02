Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Βηρυτό - Εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ εντείνει τη στρατιωτική του επίθεση στο έδαφος του Λιβάνου, ως αντίποινα στις νυχτερινές επιθέσεις της Χεζμπολάχ, επικεντρώνοντας τους βομβαρδισμούς στα νότια προάστια της Βηρυτού και σε πόλεις στα νότια της χώρας.

The Israel Defense Forces announced the start of strikes on Hezbollah targets in Lebanon.



Mass explosions have been reported in Beirut. pic.twitter.com/HYa1aPFxet — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή «επιθέσεων μεγάλης κλίμακας» εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ, μετά την εκτόξευση ρουκετών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τον Λίβανο που έπληξαν το βόρειο τμήμα του Iσραήλ.

Israël a bombardé Beyrouth cette nuit.

La France va intervenir contre l'Iran pour protéger ses intérêts dans les pays du golfe mais n'interviendra pas contre Israël pour protéger le Liban qu'elle qualifie hypocritement de pays ami. pic.twitter.com/l9tKLMCaK3 — Taoufiq TAHANI (@TaoufiqTahani) March 2, 2026

Τις πρώτες πρωινές ώρες ο ισραηλινός στρατός προέτρεψε τους ανθρώπους σε σχεδόν 50 χωριά στον ανατολικό και νότιο Λίβανο να εκκενώσουν ενόψει αντιποίνων, και να μετακινηθούν τουλάχιστον 1.000 μέτρα μακριά από τα χωριά σε ανοιχτούς χώρους.

Not Tehran ??



This is Beirut ?? last night, bombed by Israeli ?? airstrikes



Trump ?? has given Netanyahu ?? the regional war he always wanted



Both are terrorists masquerading as ‘leaders’



Both belong in The Hague. pic.twitter.com/5DaZeQDPh3 — Howard Beckett (@BeckettUnite) March 2, 2026

Η επίθεση της Χεζμπολάχ ήρθε ως απάντηση στην εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών ΗΠΑ-Ισραήλ που σκότωσε τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σε δήλωσή του τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν είπε ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων της Χεζμπολάχ «στοχεύουν όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει το κράτος του Λιβάνου για να κρατήσει τη χώρα μακριά από τις επικίνδυνες στρατιωτικές αντιπαραθέσεις που σημειώνονται στην περιοχή».

Πρόσθεσε ότι ενώ τα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο καταδικάζονται, «η επιμονή στη χρήση του Λιβάνου για άλλη μια φορά ως πλατφόρμα για πολέμους δι' αντιπροσώπων στους οποίους δεν έχουμε καμία ανάμειξη θα εκθέσει τη χώρα μας σε κινδύνους για άλλη μια φορά».

