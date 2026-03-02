Εξελίξεις στην Euroleague λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή: Ποια παιχνίδια αναβλήθηκαν

Snapshot Αναβλήθηκαν οι αγώνες Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC της 30ής αγωνιστικής της Euroleague λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Είχε προηγηθεί η αναβολή του αγώνα Χάποελ – Παρί που ήταν προγραμματισμένος για τις 3 Μαρτίου.

Η Euroleague ανέστειλε τα παιχνίδια λόγω του προσωρινού κλεισίματος του εναέριου χώρου και της αδυναμίας ταξιδιού.

Η διοργανώτρια αρχή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια όλων.

Οι αποφάσεις για την αναπλήρωση των αναβληθέντων αγώνων θα ληφθούν σε συνεννόηση με τις επηρεαζόμενες ομάδες και θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μία μέρα πριν το κρίσιμο Δ.Σ. της Euroleague, αναφορικά με το τι θα συμβεί με τις ομάδες του Ισραήλ και την Ντουμπάι BC, έγιναν γνωστές οι αναβολές των αγώνων τους. Ήδη είχε αναβληθεί το Χάποελ - Παρί που είχε προγραμματιστεί (εξ αναβολής) για την Τρίτη (3/3).

Επισημοποιήθηκαν και οι αναβολές των αναμετρήσεων Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για την 30η αγωνιστική.

Η ανακοίνωση της Euroleague αναφέρει:

«Η Euroleague Basketball θα ήθελε να ενημερώσει ότι οι ακόλουθοι αγώνες της 30ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague έχουν αναβληθεί:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ, προγραμματισμένος για την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Παρτίζαν – Dubai BC, προγραμματισμένος για την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Οι αγώνες έχουν αναβληθεί λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή και της επακόλουθης αδυναμίας ταξιδιού μετά το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου.

Η Euroleague Basketball θα αξιολογήσει με τις ομάδες που επηρεάζονται τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την αναβολή των αγώνων, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις και διατηρώντας συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, καθώς και με όλους τους αρμόδιους οργανισμούς, για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευημερία όλων των εμπλεκομένων. Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες».