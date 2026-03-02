Βόλος: Καταδικάστηκε μαιευτήρας που προκάλεσε βλάβη σε έμβρυο που επέφερε τον θάνατό του

Snapshot Μαιευτήρας στο Νοσοκομείο Βόλου κρίθηκε ένοχος για βλάβη εμβρύου που οδήγησε στον θάνατό του κατά τον ενδομήτριο χρόνο.

Το έμβρυο πέθανε λόγω υποξίας σε φυσιολογικό τοκετό με πρόκληση πόνων στις 21 Αυγούστου 2021.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο γιατρός όφειλε να διατηρεί συνεχώς συνδεδεμένο τον καρδιοτοκογράφο με την επίτοκο.

Στον κατηγορούμενο αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή.

Ο γιατρός άσκησε έφεση και η υπόθεση θα εξεταστεί σε δεύτερο βαθμό. Snapshot powered by AI

Ένοχος κρίθηκε έπειτα από τρεις συνεδριάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου ένας μαιευτήρας- γυναικολόγος του Νοσοκομείου Βόλου, για το αδίκημα της βλάβης εμβρύου με αποτέλεσμα το θάνατό του.

Η υπόθεση αφορά περίπτωση ενδομήτριου θανάτου βρέφους, λόγω υποξίας, που συνέβη στο Νοσοκομείο του Βόλου στις 21/8/2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Σάββατο 21 Αυγούστου 2021 η 27χρονη τότε γυναίκα που θα γινόταν μητέρα για τρίτη φορά εισήχθη στη Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου. Στις 12:30 το μεσημέρι της έβαλαν ζώνη και διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο ήταν καλά στην υγεία του. Ωστόσο, στον επανέλεγχο ο γιατρός δεν το άκουγε και η γυναίκα γέννησε στις 21:00μμ με φυσιολογικό τοκετό που προκλήθηκε με τεχνητούς πόνους και το βρέφος γεννήθηκε νεκρό.

Όπως υποστήριξε η γυναίκα στο δικαστήριο έπρεπε να γεννήσει με καισαρική τομή ή πρόκληση πρόωρου τοκετού για να σωθεί το βρέφος.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση, θεωρώντας ότι ο γιατρός είχε υποχρέωση να έχει συνεχώς συνδεδεμένο τον καρδιοτοκογράφο με την επίτοκο, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου, που στηριζόταν στις γνωματεύσεις όλων των πραγματογνωμόνων – καθηγητών Πανεπιστημίου, ότι δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση, καθόσον δεν είχε αρχίσει ο τοκετός, αλλά οι ωδίνες της επιτόκου ήταν σε προκαταρκτικό και μη αξιολογούμενο στάδιο.

Σημειώνεται ότι στον κατηγορούμενο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου συννόμου βίου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή.

Ο κατηγορούμενος, αμφισβητώντας, κατά δήλωσή του, διά του συνηγόρου του, την ορθότητα της απόφασης, άσκησε έφεση και η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Με πληροφορίες από gegonota.news

Διαβάστε επίσης