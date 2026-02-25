Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν επτά άτομα για την άγρια επίθεση που άφησε σε κώμα 27χρονο οπαδό

Αθώα κρίθηκαν επτά άτομα που κάθισαν στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης κατηγορούμενα για επίθεση με οπαδική χροιά σε βάρος τεσσάρων ατόμων το καλοκαίρι του 2019 στο κέντρο της πόλης.

Ένα από τα θύματα μάλιστα είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα να μείνει σε κώμα για οκτώ ημέρες.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο ο 27χρονος, σήμερα, νεαρός σημείωσε ότι δεν αναγνωρίζει κανέναν από τους επτά, ενώ στις απολογίες τους οι ίδιοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στο συμβάν. Έτσι, αθωώθηκαν για την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης με την οποία παραπέμφθηκαν να δικαστούν. Απαλλακτική ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως.

Η επίθεση σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2019, μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα του Άρη με την ΑΕΛ Λεμεσού. Φορώντας μπλούζες με διακριτικά της ομάδας τους, τα τέσσερα θύματα πήγαν να πάρουν φαγητό από το κέντρο της πόλης όταν ομάδα ατόμων κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους.

Ο 27χρονος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα και κυρίως στο κεφάλι, με μεταλλικές και ξύλινες ράβδους, ενώ την ώρα που ήταν αιμόφυρτος, οι δράστες επιχείρησαν να του αφαιρέσουν την μπλούζα που φορούσε.

