Νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας: Διασωληνωμένος στο Τζάνειο 22χρονος
Ο 22χρονος πήγε αρχικά το βράδυ της τρίτης στο νοσοκομείο Πύργου οπού και διασωληνώθηκε, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Τζάνειο Νοσοκομείο
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας νεαρός άντρας 22 ετών από τον Πύργο στο Τζάνειο Νοσοκομείο με μηνιγγίτιδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο νεαρός εισήχθη στο νοσοκομείο του Πύργου χθες, Τρίτη με σοβαρά συμπτώματα και υψηλό πυρετό. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων.
Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αρκετά σοβαρή με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.
