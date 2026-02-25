Νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας: Διασωληνωμένος στο Τζάνειο 22χρονος

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας νεαρός άντρας 22 ετών από τον Πύργο στο Τζάνειο Νοσοκομείο με μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο νεαρός εισήχθη στο νοσοκομείο του Πύργου χθες, Τρίτη με σοβαρά συμπτώματα και υψηλό πυρετό. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αρκετά σοβαρή με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

