Champions League: Στους «8» με θριαμβευτική ανατροπή η Λίβερπουλ – Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Η Τότεναμ λύγισε 3-2 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο, αλλά αποτέλεσε μια νίκη δίχως αντίκρισμα, καθώς οι «ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση λόγω της νίκης με 5-2 στο πρώτο ματς.

Η Μπάγερν πήρε επιβλητική νίκη (4-1) επί της Αταλάντα και στο Μόναχο και με συνολικό σκορ 10-2(!) πέρασε με εμφατικό τρόπο στην επόμενη φάση.

Νωρίτερα, η Μπαρτσελόνα έκανε… σκόνη και θρύψαλα τη Νιουκάστλ, την οποία «διέλυσε» με 7-2 και προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο.

Η φάση των «16»

Οι πρώτοι αγώνες

Τρίτη 10 Μαρτίου

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0

Αταλάντα – Μπάγερν 1-6

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1

Ατλέτικο – Τότεναμ 5-2

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 3-0

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ 3-0

Οι ρεβάνς

Τρίτη 17 Μαρτίου

Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ 5-0

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ 1-2

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0

Τετάρτη 18 Μαρτίου

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2

Λίβερπουλ – Γαλατασαράι 4-0

Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα 4-1

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης Σπόρτινγκ – Άρσεναλ

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2): Παρί Σεν Ζερμέν ή Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν Μονάχου)

Παρί Σεν Ζερμέν ή Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν Μονάχου) Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4): Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο - Σπόρτινγκ ή Άρσεναλ

Ο τελικός

30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης

