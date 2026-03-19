Champions League: Στους «8» με θριαμβευτική ανατροπή η Λίβερπουλ – Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Η Λίβερπουλ πραγματοποίησε την καλύτερη της εμφάνιση, «διέλυσε» 4-0 τη Γαλατασαράι και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Champions League, εκεί όπου θα βρεθούν επίσης Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου – Όλα τα ζευγάρια των προημιτελικών.

Η Τότεναμ λύγισε 3-2 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο, αλλά αποτέλεσε μια νίκη δίχως αντίκρισμα, καθώς οι «ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση λόγω της νίκης με 5-2 στο πρώτο ματς.

Η Μπάγερν πήρε επιβλητική νίκη (4-1) επί της Αταλάντα και στο Μόναχο και με συνολικό σκορ 10-2(!) πέρασε με εμφατικό τρόπο στην επόμενη φάση.

Νωρίτερα, η Μπαρτσελόνα έκανε… σκόνη και θρύψαλα τη Νιουκάστλ, την οποία «διέλυσε» με 7-2 και προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο.

Η φάση των «16»

Οι πρώτοι αγώνες

Τρίτη 10 Μαρτίου

  • Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0
  • Αταλάντα – Μπάγερν 1-6
  • Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1
  • Ατλέτικο – Τότεναμ 5-2

Τετάρτη 11 Μαρτίου

  • Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1
  • Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2
  • Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 3-0
  • Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ 3-0

Οι ρεβάνς

Τρίτη 17 Μαρτίου

  • Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ 5-0
  • Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3
  • Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ 1-2
  • Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0

Τετάρτη 18 Μαρτίου

  • Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2
  • Λίβερπουλ – Γαλατασαράι 4-0
  • Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα 4-1
  • Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

  1. Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ
  2. Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
  3. Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
  4. Σπόρτινγκ – Άρσεναλ

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

  • Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2): Παρί Σεν Ζερμέν ή Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν Μονάχου)
  • Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4): Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο - Σπόρτινγκ ή Άρσεναλ

Ο τελικός

  • 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης

