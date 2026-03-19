Champions League: Στους «8» με θριαμβευτική ανατροπή η Λίβερπουλ – Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Η Λίβερπουλ πραγματοποίησε την καλύτερη της εμφάνιση, «διέλυσε» 4-0 τη Γαλατασαράι και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Champions League, εκεί όπου θα βρεθούν επίσης Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου – Όλα τα ζευγάρια των προημιτελικών.
Η Τότεναμ λύγισε 3-2 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο, αλλά αποτέλεσε μια νίκη δίχως αντίκρισμα, καθώς οι «ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση λόγω της νίκης με 5-2 στο πρώτο ματς.
Η Μπάγερν πήρε επιβλητική νίκη (4-1) επί της Αταλάντα και στο Μόναχο και με συνολικό σκορ 10-2(!) πέρασε με εμφατικό τρόπο στην επόμενη φάση.
Νωρίτερα, η Μπαρτσελόνα έκανε… σκόνη και θρύψαλα τη Νιουκάστλ, την οποία «διέλυσε» με 7-2 και προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο.
Η φάση των «16»
Οι πρώτοι αγώνες
Τρίτη 10 Μαρτίου
- Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0
- Αταλάντα – Μπάγερν 1-6
- Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1
- Ατλέτικο – Τότεναμ 5-2
Τετάρτη 11 Μαρτίου
- Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1
- Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2
- Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 3-0
- Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ 3-0
Οι ρεβάνς
Τρίτη 17 Μαρτίου
- Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ 5-0
- Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3
- Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ 1-2
- Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0
Τετάρτη 18 Μαρτίου
- Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2
- Λίβερπουλ – Γαλατασαράι 4-0
- Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα 4-1
- Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά
- Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
- Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
- Σπόρτινγκ – Άρσεναλ
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
- Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2): Παρί Σεν Ζερμέν ή Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν Μονάχου)
- Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4): Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο - Σπόρτινγκ ή Άρσεναλ
Ο τελικός
- 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης