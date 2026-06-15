Το modus operandi του κυκλώματος με «πειραγμένα» αυτοκίνητα: Τα έκλεβαν και τα πωλούσαν ως νόμιμα

Snapshot Εγκληματική οργάνωση στην Αττική έκλεβε οχήματα, παραποιούσε στοιχεία κυκλοφορίας και αριθμούς πλαισίου για να τα πωλεί ως νόμιμα.

Το κύκλωμα πραγματοποιούσε ψευδείς δηλώσεις κλοπής για να λαμβάνει παράνομες ασφαλιστικές αποζημιώσεις.

Η οργάνωση λειτουργούσε με κατανομή ρόλων και χρησιμοποιούσε τεχνολογικό εξοπλισμό για διάρρηξη, αντιγραφή κλειδιών και παραποίηση στοιχείων.

Συνελήφθησαν 13 άτομα και κατασχέθηκαν 36 οχήματα, εκ των οποίων 19 με παραποιημένα στοιχεία, καθώς και εξοπλισμός και μετρητά.

Έχουν εξιχνιαστεί 33 κλοπές και 9 ψευδείς δηλώσεις, με παράνομο όφελος που εκτιμάται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Με μία καλά οργανωμένη και πολυεπίπεδη επιχείρηση, η Ελληνική Αστυνομία έβαλε τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική, η οποία είχε μετατρέψει τις κλοπές οχημάτων σε σταθερή πηγή κέρδους, με μεταπώληση αλλά και ασφαλιστικές απάτες.

«Βιομηχανία» κλοπών με πλαστά ίχνη και καμουφλαρισμένα οχήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2023, στοχεύοντας συστηματικά οχήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η δράση τους δεν περιοριζόταν στην απλή αφαίρεση των οχημάτων: Ακολουθούσε ένα πλήρως οργανωμένο σχέδιο «μεταμόρφωσης».

Τα κλεμμένα αυτοκίνητα υπέστησαν παραποίηση στοιχείων κυκλοφορίας και αριθμών πλαισίου (VIN), ώστε να εμφανίζονται ως νόμιμα και να μπορούν να διοχετευθούν στην αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων, καταλήγοντας σε ανυποψίαστους αγοραστές.

Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης φέρονται να προχωρούσαν και σε ψευδείς δηλώσεις κλοπής οχημάτων, με στόχο την παράνομη είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων, προσθέτοντας ακόμη μία «πηγή εσόδων» στο εγκληματικό τους μοντέλο.

Το modus operandi του κυκλώματος

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με επαγγελματική δομή και κατανομή ρόλων. Το modus operandi περιλάμβανε στοχευμένες κλοπές οχημάτων από συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής, χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού για διάρρηξη και εκκίνηση οχημάτων και έπειτα αντιγραφή κλειδιών και χρήση διαγνωστικών συσκευών για πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα των αυτοκινήτων και παραποίηση αριθμών πλαισίου και στοιχείων κυκλοφορίας για «νομιμοποίηση» των οχημάτων.

Ύστερα, τα οχήματα κατέληγαν σε δίκτυο μεταπώλησης ως δήθεν νόμιμα, ενώ, το κύκλωμα «έτρεχε» παράλληλες απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων κλοπής προς ασφαλιστικές εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας της Ελληνικής Αστυνομίας, κατασχέθηκαν 36 οχήματα, εκ των οποίων τα 19 είχαν κλαπεί και έφεραν παραποιημένα στοιχεία, ενώ αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων εξοπλισμός αντιγραφής κλειδιών, διαγνωστικές συσκευές οχημάτων, εργαλεία διάρρηξης, συστήματα γεωεντοπισμού, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς και όπλα ρέπλικες και περίπου 30.000 ευρώ σε μετρητά.

Συνολικά συνελήφθησαν 13 άτομα ηλικίας 22 έως 38 ετών, τα οποία αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί 33 κλοπές οχημάτων και 9 περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, ενώ, οι Αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και πιθανές επιπλέον διασυνδέσεις.