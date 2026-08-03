Απίστευτο θέαμα στην Κρήτη – Μετέφερε πλυντήριο πάνω σε μηχανάκι

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι βρέθηκαν στην περιοχή των Λενταριανών στα Χανιά και αντίκρισαν έναν οδηγό μηχανής, ο οποίος οδηγούσε έχοντας ένα πλυντήριο πάνω στο δίκυκλο.

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