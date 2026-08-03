Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

Snapshot Η θερμοκρασία θα αυξηθεί σταδιακά από 4 έως 11 Αυγούστου, υπερβαίνοντας τις μέσες κλιματικές τιμές.

Την περίοδο 8-9 Αυγούστου αναμένεται θερμική αστάθεια κυρίως στα βόρεια ορεινά τμήματα.

Από 12 έως 15 Αυγούστου η θερμοκρασία θα πέσει κοντά στις μέσες κλιματικές τιμές με πιθανή αστάθεια στα βορειοδυτικά, ιδιαίτερα έντονη στις 14 Αυγούστου.

Μεταξύ 16 και 19 Αυγούστου προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με διαφορετικά σενάρια από τα μοντέλα GFS και ECMWF. Snapshot powered by AI

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό των επομένων ημερών με την προοπτική και του 15Αύγουστου.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε και δημοσιεύεται στο youweather.com αναφέρονται τα εξής:

Μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού - Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026

Βάσει GFS & ECMWF Ensembles (03/08/2026)

Το διάστημα 3 έως 16 Αυγούστου 2026 χαρακτηρίζεται από:Θερμοκρασία σε σταδιακή άνοδο σε υψηλότερα επίπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές το διάστημα 4 έως 11 Αυγούστου - θερμική αστάθεια στα βόρεια (ορεινά κυρίως) τμήματα το διήμερο 8 έως 9 Αυγούστου.

Πτώση της θερμοκρασίας το διάστημα 12 έως 15 Αυγούστου σε επίπεδα κοντά στις μέσες κλιματικές τιμές - πιθανή αστάθεια στα βορειοδυτικά (πιθανή έντονη θερμική αστάθεια την 14η Αυγούστου).

Νέα πιθανή άνοδος της θερμοκρασίας το διάστημα 16 έως 19 Αυγούστου (το GFS δίνει έντονα θερμό σενάριο ενώ το ECMWF σενάριο με θερμοκρασίες σε πιο φυσιολογικά επίπεδα).

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