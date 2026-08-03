Καιρός: Πού καταγράφηκαν οι μέγιστες ριπές ανέμων την προηγούμενη εβδομάδα - 150 km/h στην Κάρυστο

Τα στοιχεία που κατέγραψαν οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός: Πού καταγράφηκαν οι μέγιστες ριπές ανέμων την προηγούμενη εβδομάδα - 150 km/h στην Κάρυστο
ΚΑΙΡΟΣ
3'
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Μετά από επιλογή σταθμών της μονάδας meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με σχετικά μεγάλο χρόνο λειτουργίας σε περιοχές της Αττικής και της Νότιας Κρήτης, και με έμφαση στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και εμφανίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα ετησίων/μελτεμιών, κατέγραψαν τα παρακάτω δεδομένα:

  • Φουρφουράς Αμαρίου Ρεθύμνου (αρχή λειτουργίας 2010). Μέγιστη ριπή 111 km/h στις 29/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό
  • Πλακιάς Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου (αρχή λειτουργίας 2012). Μέγιστη ριπή 114 km/h στις 30/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό
  • Πεντέλη εγκαταστάσεις ΕΑΑ (αρχή λειτουργίας 2013). Μέγιστη ριπή 108 km/h στις 31/07/2026, η δεύτερη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό (μεγαλύτερη τιμή: 113 km/h στις 20/07/2022).
  • Πάρνηθα (αρχή λειτουργίας 2010). Μέγιστη ριπή 109 km/h στις 31/07/2026, η δεύτερη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό (μεγαλύτερη τιμή: 111 km/h στις 08/08/2025 και η ίδια τιμή στις 21/07/2024).
  • Παξιμάδα Καρύστου (αρχή λειτουργίας 2013). Μέγιστη ριπή 150 km/h στις 31/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κλιματική αλλαγή, που έχει επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία της Ευρώπης και κυρίως των δυτικών και των κεντρικών περιοχών της, επηρεάζει και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία της περιοχής μας που συνδέεται με τα μελτέμια.

Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται τάση ενίσχυσης της βαροβαθμίδας μεταξύ των Β-ΒΔ Βαλκανίων και των περιοχών ΝΑ Αιγαίου - Δωδεκανήσων, με συνέπεια τη συχνότερη επικράτηση ενισχυμένων Β-ΒΑ ανέμων στη ζώνη που ξεκινά από την Αλεξανδρούπολη και διαμέσου της κεντρονότιας Εύβοιας και της Αττικοβοιωτίας καταλήγει στη Ν-ΝΔ Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι αυτοί έχουν μεγάλη διάρκεια, συνήθως δεν εξασθενούν πολύ τη νύχτα και κατά κανόνα είναι θερμότεροι από το κλασικού τύπου μελτέμι. Πέρα από αυτά, στις υπήνεμες περιοχές της ζώνης που προαναφέρθηκε, οι συγκεκριμένοι άνεμοι ενισχύονται, θερμαίνονται και γίνονται εξαιρετικά ριπαίοι λόγω του ανάγλυφου και των θερμοδυναμικών αιτίων που συνδέονται με αυτό.Αναφορικά με το μείζον θέμα της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, επιβαρυντικό είναι το γεγονός της αύξησης της ταχύτητας και της έντασης της εξάτμισης του εδάφους λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα η θερμοκρασία της ξηράς έχει ανέλθει κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου το διάστημα 1991-2020 Επιπροσθέτως σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα η θερμοκρασία της ξηράς είναι κατά 1,8 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από το 1965.

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