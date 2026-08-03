Διακοπές και γυναικεία υγεία: 4 συμβουλές για ευεξία και αυτοφροντίδα

Μικρές καθημερινές συνήθειες που συμβάλλουν στην ευεξία και την ποιότητα ζωής

Newsroom

Διακοπές και γυναικεία υγεία: 4 συμβουλές για ευεξία και αυτοφροντίδα
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η καλοκαιρινή αλλαγή ρουτίνας και διατροφής μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές ενοχλήσεις, τις οποίες βοηθούν να αντιμετωπιστούν η ενυδάτωση, η κατανάλωση φυτικών ινών και η σωματική δραστηριότητα.
  • Οι εξάψεις και η κούραση κατά την εμμηνόπαυση επιδεινώνονται το καλοκαίρι και βελτιώνονται με ελαφριά ρούχα, ενυδάτωση και σταθερό ωράριο ύπνου.
  • Η καθημερινή φροντίδα με ισορροπημένη διατροφή, ξεκούραση και κατάλληλη περιποίηση συμβάλλει στην ευεξία και την ποιότητα ζωής της γυναίκας το καλοκαίρι.
Snapshot powered by AI

Το καλοκαίρι είναι η εποχή ξεκούρασης και επαναφόρτισης. Όμως οι υψηλές θερμοκρασίες, η αλλαγή ρουτίνας και η αυξημένη έκθεση στον ήλιο φέρνουν μαζί τους προκλήσεις για την υγεία της γυναίκας, τόσο τη δική της όσο και της οικογένειάς της. Γνωρίζοντας τι χρειάζεται ο οργανισμός αυτές τις μέρες, κάθε γυναίκα μπορεί να κρατήσει την ισορροπία για τον εαυτό της και τους δικούς της.

Μερικές έξυπνες, καθημερινές επιλογές αρκούν για να απολαύσει κάθε γυναίκα το καλοκαίρι της χωρίς να θυσιάσει την άνεση και την ευεξία της.

Όταν η αλλαγή ρουτίνας επηρεάζει την πέψη

Η αλλαγή διατροφικών συνηθειών, τα γεύματα εκτός σπιτιού και οι συνεχείς μετακινήσεις, που χαρακτηρίζουν τους καλοκαιρινούς μήνες, συχνά συνοδεύονται από γαστρεντερικές ενοχλήσεις, όπως φούσκωμα, δυσκοιλιότητα ή διάρροια. Μικρές, απλές συνήθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να διατηρήσουν τον οργανισμό σε ισορροπία, ακόμα και μακριά από το σπίτι.

  • Επαρκής ενυδάτωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι η πρώτη γραμμή άμυνας
  • Φρούτα, λαχανικά και τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, ακόμα και σε εστιατόρια
  • Σταθερό πρόγραμμα γευμάτων, όσον το δυνατόν -ο οργανισμός αγαπά την ρουτίνα
  • Σωματική δραστηριότητα ακόμη και στις διακοπές -ακόμα και μια βόλτα στην παραλία μετράει
  • Για επιπλέον υποστήριξη εκτός σπιτιού, προϊόντα με ωφέλιμα βακτήρια και φρουκτοολιγοσακχαρίτες, υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος και αποτελούν μία πρακτική επιλογή για την καθημερινότητα όλης της οικογένειας.

Όταν η ζέστη κάνει τις εξάψεις αφόρητες

Το καλοκαίρι μπορεί να φέρει στην επιφάνεια συμπτώματα που πολλές γυναίκες ήδη αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης. Οι εξάψεις γίνονται πιο έντονες, ο ύπνος πιο δύσκολος, η κούραση πιο αισθητή. Μερικές απλές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά:

  • Ελαφριά ρούχα από φυσικά υλικά, που αφήνουν το δέρμα να αναπνέει
  • Συχνή ενυδάτωση, ακόμα και χωρίς αίσθηση δίψας
  • Αποφυγή βαριών γευμάτων αργά το βράδυ
  • Σταθερό ωράριο ύπνου, ακόμα και τις μέρες των διακοπών.

Όταν η θάλασσα και η αφυδάτωση φτάνουν παντού

Η κολπική ξηρότητα αποτελεί μια από τις πιο συχνές αλλά και λιγότερο συζητημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε κάθε ηλικία. Παράγοντες όπως οι ορμονικές μεταβολές, το στρες, η λοχεία, η εγκυμοσύνη ή η λήψη ορισμένων φαρμάκων μπορούν να οδηγήσουν σε συμπτώματα όπως κνησμό, ερεθισμό, τσούξιμο και πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή, επηρεάζοντας την άνεση και την ποιότητα ζωής.

Με την άνοδο της θερμοκρασίας το καλοκαίρι, η αφυδάτωση, η παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη, το αλάτι της θάλασσας και το χλώριο της πισίνας επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την περιοχή, κάνοντας την ανάγκη για αποτελεσματική ενυδάτωση πιο επιτακτική από ποτέ. Για τις στιγμές που η η κολπική ξηρότητα ενοχλεί, μια μη ορμονική κολπική ενυδατική γέλη με βάση το νερό, αποτελεί επιλογή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της κολπικής ξηρότητας.

Επίσης, η ζέστη, η υγρασία, η παραμονή με βρεγμένο μαγιό και η αυξημένη δραστηριότητα των θερινών μηνών δημιουργούν συνθήκες, που μπορούν να επηρεάσουν τη φυσιολογική ισορροπία της ευαίσθητης περιοχής. Η πρόληψη είναι πολύ πιο εύκολη από τη θεραπεία.

  • Αλλαγή του μαγιό αμέσως μετά τη θάλασσα ή την πισίνα
  • Προτίμηση άνετων βαμβακερών ρούχων
  • Αποφυγή επιθετικών προϊόντων καθαρισμού
  • Υιοθέτηση ήπιων καθημερινών πρακτικών υγιεινής.

Καλοκαίρι με ισορροπία και αυτοφροντίδα

Η φροντίδα του εαυτού δεν αποτελεί πολυτέλεια. Μικρές καθημερινές επιλογές, όπως η σωστή ενυδάτωση, η ισορροπημένη διατροφή, η επαρκής ξεκούραση και η κατάλληλη φροντίδα του σώματος, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη σωματική και ψυχική ευεξία.

Αξιόπιστες θεραπευτικές επιλογές μέσα από προϊόντα υψηλής ποιότητας, μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας, με καινοτόμα προϊόντα και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις φροντίδας για την υγεία της γυναίκας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:34ΕΛΛΑΔΑ

Λακαφώσης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Ο ένας δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του άλλου – Δεν υπήρχε σχηματισμός»

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρά λίγο να πέσει στη θάλασσα στη Μύκονο - Οι πλατφόρμες των 1000 δολαρίων

11:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θρίαμβος για το «Spider-Man: Brand New Day»: Δεύτερο καλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών με εισπράξεις 927 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαγούλα: Εθελοντές πυροσβέστες άφησαν τα αυτοκίνητά τους σε πάρκινγκ για να επιχειρήσουν στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και τους τα ξήλωσαν

11:20ΕΥ ΖΗΝ

Διακοπές και γυναικεία υγεία: 4 συμβουλές για ευεξία και αυτοφροντίδα

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Εντοπίστηκε και ο 8ος Γερμανός τουρίστας που αγνοούνταν

11:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη για Λάκη Χαλκιά: «Υπήρξε γνήσιος εκφραστής των συλλογικών αγωνιών του λαού»

11:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καρέτσας: Η Ντόρτμουντ προανήγγειλε τη μεταγραφή του με επικό βίντεο σε γυράδικο

11:02LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς έπεσε στη σκηνή και το διακωμώδησε - «Θα τραγουδήσω από εδώ κάτω»

11:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Νέα κέρδη ρεκόρ στο 6μηνο 2026 – Με ποιους τρόπους «γεννούν» έξτρα έσοδα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Λαυράνος: «Οι πυροσβέστες επιχειρούν επί ημέρες, όχι επί ώρες – Δεν υπάρχουν βάρδιες»

10:59ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνει» η Νότια Κορέα: Kατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της - «Σταματήστε όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες»

10:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού καταγράφηκαν οι μέγιστες ριπές ανέμων την προηγούμενη εβδομάδα - 150 km/h στην Κάρυστο

10:29LIFESTYLE

Το καυτό twerking της Έμιλι Ραταϊκόφσκι σε σκάφος στην Ελλάδα - Βίντεο

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό FBI αναλαμβάνει την προανάκριση για τη σύγκρουση των δύο Bell στην Ψάθα – Φυλάσσεται ως τόπος εγκλήματος το σημείο της τραγωδίας

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν – Δύο συλλήψεις

10:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν έσχες 2026: Ξεκινούν από σήμερα οι δηλώσεις – Η προθεσμία και η διαδικασία

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιές στην Ευρώπη: Ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ το κόστος τους

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Massive Attack: Απαγορεύτηκε η είσοδος τους στη Σιγκαπούρη αφού ύψωσαν παλαιστινιακή σημαία κατά την διάρκεια συναυλίας - «Είμαστε έκπληκτοι και απογοητευμένοι»

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Πυροστρόβιλος στα Μέγαρα: Δείτε το επικίνδυνο φαινόμενο στο Κανδήλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν – Δύο συλλήψεις

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Εντοπίστηκε και ο 8ος Γερμανός τουρίστας που αγνοούνταν

08:33ΕΛΛΑΔΑ

«Να φέρουμε εξοπλισμό για να βοηθήσουμε;» – Το ερώτημα ζευγαριού από την Ελβετία για τη φωτιά στην Πάρο

10:29LIFESTYLE

Το καυτό twerking της Έμιλι Ραταϊκόφσκι σε σκάφος στην Ελλάδα - Βίντεο

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό FBI αναλαμβάνει την προανάκριση για τη σύγκρουση των δύο Bell στην Ψάθα – Φυλάσσεται ως τόπος εγκλήματος το σημείο της τραγωδίας

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Επί ποδός η πυροσβεστική μετά από την εκδήλωση τριών πυρκαγιών

23:36ΕΛΛΑΔΑ

«Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε»: Η κρητική λεβεντιά και η δύναμη της οικογένειας μέσα από έναν χορό

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδήλι

09:36LIFESTYLE

Η «Κίρκη» της «Οδύσσειας» μιλά για την άγνωστη οικογενειακή τραγωδία που την σημάδεψε - «Είναι ένα "τραύμα" που προσπαθώ να διαχειριστώ»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος κλοιός σε πολλά μέτωπα – Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε Ψάθα και Κρύο Πηγάδι

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

00:32ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς – Μια ζωή ανάμεσα στην Ήπειρο, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο στα social media φέρεται να πυροδότησε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε στον τάφο της φίλης του που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαγούλα: Εθελοντές πυροσβέστες άφησαν τα αυτοκίνητά τους σε πάρκινγκ για να επιχειρήσουν στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και τους τα ξήλωσαν

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Πυροστρόβιλος στα Μέγαρα: Δείτε το επικίνδυνο φαινόμενο στο Κανδήλι

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές: 100% αποζημίωση από τις αρχές Σεπτεμβρίου για τα σπίτια που επλήγησαν

06:54ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ποιοι υπουργοί δεν θα κάνουν διακοπές, ο μισός 13ος μισθός, η Interamerican, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ergon, η Sky Express και η Creta Farms

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ