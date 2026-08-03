Αυτή είναι η πολιτεία των ΗΠΑ με τους περισσότερους serial killers

Με 3.615 γνωστούς κατά συρροή δολοφόνους που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναδείξει περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Σύμφωνα με νέα έρευνα, ευθύνονται για περίπου το 66% των γνωστών περιπτώσεων παγκοσμίως.

Ο αριθμός αυτός είναι περισσότερο από 18 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τη Ρωσία (196) και το Ηνωμένο Βασίλειο (190), που ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Μεταξύ των πιο διαβόητων Αμερικανών κατά συρροή δολοφόνων συγκαταλέγονται ο Ted Bundy, ο Jeffrey Dahmer και ο John Wayne Gacy, οι οποίοι άφησαν ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην ιστορία του εγκλήματος όσο και στις πρακτικές των διωκτικών αρχών.

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