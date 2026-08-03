Αυτή είναι η πολιτεία των ΗΠΑ με τους περισσότερους serial killers

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις αμερικανικές πολιτείες με τη μεγαλύτερη αναλογία κατά συρροή δολοφόνων, με το Ουαϊόμινγκ να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Newsroom

Αυτή είναι η πολιτεία των ΗΠΑ με τους περισσότερους serial killers
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με 3.615 γνωστούς κατά συρροή δολοφόνους που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναδείξει περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Σύμφωνα με νέα έρευνα, ευθύνονται για περίπου το 66% των γνωστών περιπτώσεων παγκοσμίως.

Ο αριθμός αυτός είναι περισσότερο από 18 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τη Ρωσία (196) και το Ηνωμένο Βασίλειο (190), που ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Μεταξύ των πιο διαβόητων Αμερικανών κατά συρροή δολοφόνων συγκαταλέγονται ο Ted Bundy, ο Jeffrey Dahmer και ο John Wayne Gacy, οι οποίοι άφησαν ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην ιστορία του εγκλήματος όσο και στις πρακτικές των διωκτικών αρχών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς - Στη μάχη δύο εναέρια μέσα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

12:58ΥΓΕΙΑ

Παιδίατρος και διατροφολόγος του ΕΟΔΥ προειδοποιούν - Τι γίνεται όταν χάνουμε ηλεκτρολύτες

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Δύο άγριοι καβγάδες στο ίδιο πανηγύρι - Πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Αρτοποιός για φωτιά στη Δυτική Αττική: Βελτιωμένη εικόνα - Επιχειρούν 450 πυροσβέστες, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό ΥΠΕΞ: «Δεν υπάρχουν προς το παρόν συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Μιλάμε μόνο με το Ομάν για το Ορμούζ»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 41χρονος κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ εξακολούθηση την εννιάχρονη θετή κόρη του

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο άλλαξε το όνομα της - Η ιστορία της απόκοσμης Δημοκρατίας του Ναοερό

12:32LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπούν οι πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ για τα σπασμένα αυτοκίνητα στη Μαγούλα: «Πόση ακόμη απαξίωση πρέπει να υποστεί ο Έλληνας πυροσβέστης;»

12:30WHAT THE FACT

Οι ΗΠΑ επέστρεψαν 500.000 τόνους κελυφών στρειδιών στη θάλασσα: Δύο δεκαετίες μετά έσωσαν το οικοσύστημα

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Aκραία ζέστη στην Ευρώπη, σούπερ τυφώνας στον Ειρηνικό

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: 48 ώρες χωρίς ρεύμα και νερό οι πυρόπληκτες περιοχές – Καταγγελίες ότι δεν υπάρχει ενημέρωση από τις αρχές

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής και καμένες περιουσίες μετά την πύρινη «λαίλαπα» που σάρωσε το Πόρτο Γερμενό

12:00WHAT THE FACT

Δεν είναι ούτε η Νέα Υόρκη ούτε η Καλιφόρνια: Αυτή είναι η πολιτεία των ΗΠΑ με τους περισσότερους serial killers

12:00ANNOUNCEMENTS

Το Πανεπιστήμιο που θα χρειαστεί η επόμενη γενιά ίσως να μην μοιάζει με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα

11:48ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Στο Κανδήλι και στην Αγία Σκέπη τα πιο επικίνδυνα μέτωπα που καίνε για τέταρτη μέρα

11:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέλλα: Αποδόθηκε στο κοινό το βυζαντινό Κάστρο των Μογλενών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη - πτώμα σε βαλίτσα: «Σκότωσε την Σκωτσέζα για να μην κάνει τη σύντροφό του χριστιανή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη - πτώμα σε βαλίτσα: «Σκότωσε την Σκωτσέζα για να μην κάνει τη σύντροφό του χριστιανή»

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαγούλα: Πυροσβέστες άφησαν τα αυτοκίνητά τους σε πάρκινγκ για να επιχειρήσουν στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και τους τα ξήλωσαν

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρά λίγο να πέσει στη θάλασσα στη Μύκονο - Οι πλατφόρμες των 1000 δολαρίων

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Εντοπίστηκε και ο 8ος Γερμανός τουρίστας που αγνοούνταν

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπούν οι πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ για τα σπασμένα αυτοκίνητα στη Μαγούλα: «Πόση ακόμη απαξίωση πρέπει να υποστεί ο Έλληνας πυροσβέστης;»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής και καμένες περιουσίες μετά την πύρινη «λαίλαπα» που σάρωσε το Πόρτο Γερμενό

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν – Δύο συλλήψεις

12:32LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

11:48ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Στο Κανδήλι και στην Αγία Σκέπη τα πιο επικίνδυνα μέτωπα που καίνε για τέταρτη μέρα

23:36ΕΛΛΑΔΑ

«Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε»: Η κρητική λεβεντιά και η δύναμη της οικογένειας μέσα από έναν χορό

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο στα social media φέρεται να πυροδότησε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 41χρονος κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ εξακολούθηση την εννιάχρονη θετή κόρη του

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο άλλαξε το όνομα της - Η ιστορία της απόκοσμης Δημοκρατίας του Ναοερό

10:59ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνει» η Νότια Κορέα: Kατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της - «Σταματήστε όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες»

00:32ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς – Μια ζωή ανάμεσα στην Ήπειρο, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδήλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ