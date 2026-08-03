Ξεσπούν οι πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ για τα σπασμένα αυτοκίνητα στη Μαγούλα: «Πόση ακόμη απαξίωση;»

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων και επανειλημμένες προειδοποιήσεις που δεν έχουν εισακουστεί.  

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ξεσπούν οι πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ για τα σπασμένα αυτοκίνητα στη Μαγούλα: «Πόση ακόμη απαξίωση;»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ βρήκαν τα οχήματά τους στη Μαγούλα βανδαλισμένα με σπασμένα παράθυρα και κλεμμένες ζάντες μετά από τις επιχειρήσεις κατά των πυρκαγιών.
  • Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων και επανειλημμένες προειδοποιήσεις που δεν έχουν εισακουστεί.
  • Οι πυροσβέστες ζητούν άμεση ενίσχυση της φύλαξης, προστασία της προσωπικής τους περιουσίας και αναβάθμιση των υποδομών στις εγκαταστάσεις της 1ης ΕΜΟΔΕ.
  • Η κατάσταση προκαλεί έντονο προβληματισμό για την απαξίωση των πυροσβεστών που μετά από επίπονες μάχες με τις φωτιές επιστρέφουν και αντιμετωπίζουν κλοπές και βανδαλισμούς.
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Σπασμένα παράθυρα, κλεμμένες ζάντες και διαλυμένα αυτοκίνητα. Αυτή είναι η εικόνα που αντίκρισαν οι πυροσβέστες της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) όταν επέστρεψαν από τα πύρινα μέτωπα, όπου επί ώρες επιχειρούσαν αδιάκοπα στη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία.

Την ώρα που έδιναν τη μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της χώρας, άγνωστοι εισέβαλαν στον χώρο στάθμευσης της υπηρεσίας τους και βανδάλισαν τα προσωπικά τους οχήματα.

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Οι φωτογραφίες που φέρνει στο φως το Newsbomb.gr, μέσα από την καταγγελία του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε.) στη Μαγούλα Αττικής, αποτυπώνουν το μέγεθος του βανδαλισμού.

Σε αυτές διακρίνονται αυτοκίνητα ακινητοποιημένα χωρίς τις ζάντες τους, σπασμένα παράθυρα, καθώς και το σημείο από το οποίο οι δράστες φέρεται να εισήλθαν στις εγκαταστάσεις, αφού προηγουμένως έκοψαν την περίφραξη.

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Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της μεγαλύτερης επιχειρησιακής μονάδας του Πυροσβεστικού Σώματος, με το ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε. να κάνει λόγο για ακόμη μία απόδειξη των σοβαρών ελλείψεων στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

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Όπως τονίζει, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις για την ανάγκη ενίσχυσης της φύλαξης, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να βρίσκονται εκτεθειμένοι ακόμη και όταν επιστρέφουν από τις επιχειρήσεις.

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«Είναι αδιανόητο συνάδελφοι που επί ημέρες επιχειρούν με αυταπάρνηση για την προστασία της ζωής, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου της χώρας να επιστρέφουν στην υπηρεσία τους και να βρίσκουν τις προσωπικές τους περιουσίες λεηλατημένες. Ποιος θα αποζημιώσει τους συναδέλφους που, μετά από όσα βιώνουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή, επιστρέφουν και αντικρίζουν την προσωπική τους περιουσία κατεστραμμένη; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση; Πόση ακόμη απαξίωση πρέπει να υποστεί ο Έλληνας πυροσβέστης; Φτάνει, δεν αντέχουμε άλλο. Ζητάμε μόνο αξιοπρέπεια», δηλώνει στο Newsbomb.gr ο γενικός γραμματέας του ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε., Μανώλης Ρεντίνας.

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Το Σωματείο ζητά την άμεση ενίσχυση της φύλαξης των εγκαταστάσεων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, την προστασία της περιουσίας των πυροσβεστών και τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών, ώστε όσοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις πυρκαγιές να μην επιστρέφουν και να γίνονται οι ίδιοι θύματα κλοπών και βανδαλισμών.

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