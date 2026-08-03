Πύργος: Δύο άγριοι καβγάδες στο ίδιο πανηγύρι - Πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο
Στο ένα περιστατικό η συμπλοκή ήταν ανάμεσα σε συγγενείς και οι εμπλεκόμενοι κατέληξαν με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο
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- Δύο άγριοι καβγάδες σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πανηγύρι σε χωριό του Πύργου.
- Στο πρώτο περιστατικό, δύο παρέες πιάστηκαν στα χέρια και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.
- Στο δεύτερο περιστατικό, συγγενείς συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς.
- Οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα και αποχώρησαν μετά από αμοιβαίες εξηγήσεις χωρίς να υποβληθούν μηνύσεις.
Δύο περιστατικά άγριου καβγά σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (2/8) σε πανηγύρι σε χωριό του Πύργου, τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν στο Αστυνομικό Τμήμα και το νοσοκομείο της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, το ένα περιστατικό αφορούσε δύο παρέες που ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Το δεύτερο ήταν ανάμεσα σε συγγενείς. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση η ένταση του επεισοδίου ήταν τέτοια που όπως αναφέρθηκε υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.
Φτάνοντας οι αστυνομικοί εκεί, προσήγαγαν τους εμπλεκόμενους στο Αστυνομικό Τμήμα, από όπου αποχώρησαν όταν ξημέρωσε, αφότου δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις...