Πύργος: Δύο άγριοι καβγάδες στο ίδιο πανηγύρι - Πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Snapshot Δύο άγριοι καβγάδες σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε πανηγύρι σε χωριό του Πύργου.

Στο πρώτο περιστατικό, δύο παρέες πιάστηκαν στα χέρια και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο δεύτερο περιστατικό, συγγενείς συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα και αποχώρησαν μετά από αμοιβαίες εξηγήσεις χωρίς να υποβληθούν μηνύσεις. Snapshot powered by AI

Δύο περιστατικά άγριου καβγά σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (2/8) σε πανηγύρι σε χωριό του Πύργου, τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν στο Αστυνομικό Τμήμα και το νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, το ένα περιστατικό αφορούσε δύο παρέες που ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να καταλήξουν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το δεύτερο ήταν ανάμεσα σε συγγενείς. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση η ένταση του επεισοδίου ήταν τέτοια που όπως αναφέρθηκε υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Φτάνοντας οι αστυνομικοί εκεί, προσήγαγαν τους εμπλεκόμενους στο Αστυνομικό Τμήμα, από όπου αποχώρησαν όταν ξημέρωσε, αφότου δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις...

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