Aκραία ζέστη στην Ευρώπη, σούπερ τυφώνας στον Ειρηνικό

Οι υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να σαρώνουν περιοχές της Ευρώπης, ενώ η Οκινάουα αντιμετωπίζει ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες

Νατάσα Παυλοπούλου

Aκραία ζέστη στην Ευρώπη, σούπερ τυφώνας στον Ειρηνικό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το καλοκαίρι του 2026 σημειώθηκαν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην κεντρική Ευρώπη, με το Βίζελμπουργκ να καταγράφει 40,3°C τον Ιούλιο.
  • Ο Ιούλιος στο Βανκούβερ ήταν ο πιο βροχερός από το 2016, υπογραμμίζοντας την ασυνήθιστη ξηρασία της τελευταίας δεκαετίας στην περιοχή.
  • Ο τυφώνας Dolphin, πέμπτος τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 5 του 2026, έφτασε μέγιστη ταχύτητα ανέμου 281,64 χλμ/ώρα και εντάθηκε ραγδαία σε 36 ώρες λόγω θερμών θαλάσσιων θερμοκρασιών.
  • Ο τυφώνας Dolphin έχει υποβαθμιστεί σε κατηγορία 3 και αναμένεται να πλήξει το νησί της Οκινάουα με ανέμους κατηγορίας 1 ή 2, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
  • Καθώς πλησιάζει την ξηρά, το αιολικό πεδίο του Dolphin αναμένεται να επεκταθεί, μετατοπίζοντας την απειλή από καταστροφικούς ανέμους σε ισχυρές καταιγίδες.
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Αφόρητη ζέστη ρεκόρ κυριάρχησε το καλοκαίρι του 2026 σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στην κεντρική Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, με το Βίζελμπουργκ στην Αυστρία να καταγράφει νέο ρεκόρ τον Ιούλιο στους 40,3° βαθμούς C. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς απέχει μόλις 0,2°C από το ιστορικό υψηλό που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 2003.

Ωστόσο, δεν έχει βιώσει όλο το βόρειο ημισφαίριο ακραία ζέστη και ξηρασία. Το Βανκούβερ κατέγραψε τον πιο βροχερό Ιούλιο από το 2016 και τον τρίτο πιο βροχερό από το 2008, με 33,6 χιλιοστά βροχής. Ενώ αυτό το σύνολο μπορεί να μην φαίνεται εξαιρετικό, είναι μόνο λίγο πάνω από τον κλιματικό μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, υπογραμμίζοντας πόσο ασυνήθιστα ξηρός ήταν ο Ιούλιος στην καναδική πόλη την τελευταία δεκαετία.

Εν τω μεταξύ, ο τυφώνας Dolhpin συνέχισε να κινείται δυτικά διασχίζοντας τον Ειρηνικό Ωκεανό προς την Ιαπωνία και την Ταϊβάν . Έγινε ο πέμπτος τροπικός κυκλώνας κατηγορίας 5 του 2026 και κατατάσσεται τρίτος σε ταχύτητα ανέμου, πίσω μόνο από τους τυφώνες Bavi και Sinlaku.

Ο τυφώνας Dolphin έφτασε στη μέγιστη ταχύτητα ανέμου των 281,64 χιλιομέτρων την ώρα την Πέμπτη, με κεντρική πίεση 910mb. Η καταιγίδα εντάθηκε ραγδαία σε διάστημα μόλις 36 ωρών. Στις 27 Ιουλίου, ήταν μια τροπική καταιγίδα, ωστόσο, οι εξαιρετικά θερμές θερμοκρασίες της θάλασσας, περίπου 30°C, τροφοδότησαν την ταχεία μεταμόρφωσή της σε υπερτυφώνα. Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε ήταν η ασυνήθιστα συμπαγής δομή του, με ανέμους έντασης τυφώνα που εκτείνονται μόλις 84 χιλιόμετρα από το κέντρο. Συγκριτικά, ένας ισχυρός τυφώνας όπως ο Dolphin θα είχε συνήθως ακτίνα ανέμου έντασης τυφώνα περίπου 160 χλμ.

Από τη Δευτέρα, ο τυφώνας Dolphin έχει υποβαθμιστεί σε καταιγίδα κατηγορίας 3, με συνεχείς ταχύτητες ανέμων 190 χλμ/ώρα. Καθώς συνεχίζει δυτικά προς το νησί της Οκινάουα, προβλέπεται να εξασθενήσει περαιτέρω και να φτάσει στην ξηρά ως τυφώνας κατηγορίας 1 ή 2.

Ωστόσο, αναμένεται ότι οι ταχύτητες ανέμων 128-160 χλμ/ώρα θα επηρεάσουν το αρχιπέλαγος και θα παραμείνουν αρκετά ισχυρές ώστε να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές και αναταραχή..Αν και η συνολική ταχύτητα ανέμου του Dolphin μειώνεται, το αιολικό του πεδίο προβλέπεται να επεκταθεί καθώς πλησιάζει την ξηρά, μετατοπίζοντας την κύρια απειλή από τους καταστροφικούς ανέμους σε ισχυρές καταιγίδες.

Η πορεία του υπερτυφώνα Dolphin προκάλεσε νέο πονοκέφαλο για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και τις θαλάσσιες μεταφορές. Σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της SIGNAL, το καιρικό σύστημα έπληξε μία από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες περιοχές του κόσμου, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία των λιμένων και τη διακίνηση εμπορευμάτων.

Η SIGNAL υπογραμμίζει ότι η αγορά δεν έχει ακόμη απορροφήσει πλήρως τις επιπτώσεις που προκάλεσε ο προηγούμενος τυφώνας Bavi στα μέσα Ιουλίου. Η δραστηριότητα στα κινεζικά λιμάνια μειώθηκε αισθητά κατά τη διάρκεια του φαινομένου, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των πλοίων που παρέμειναν αγκυροβολημένα. Παρότι η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, τα επίπεδα συμφόρησης εξακολουθούν να παραμένουν υψηλότερα από τα φυσιολογικά, γεγονός που καθιστά το σύστημα ιδιαίτερα ευάλωτο σε ένα νέο ακραίο καιρικό επεισόδιο.

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