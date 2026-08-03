Η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο άλλαξε το όνομα της - Η ιστορία της Δημοκρατίας του Ναοερό

Snapshot Η χώρα Ναούρου άλλαξε το όνομά της σε Δημοκρατία του Ναοέρο για να τιμήσει την κληρονομιά, τη γλώσσα και την εθνική ταυτότητα του λαού της.

Ο διεθνής κωδικός της χώρας άλλαξε από NRU σε NRO, και οι κάτοικοι αποκαλούνται πλέον dei-Naoero αντί για Nauruan.

Η αλλαγή ονόματος αποτελεί μέρος ευρύτερου κινήματος απομάκρυνσης από το αποικιακό παρελθόν και ανάδειξης της εθνικής υπερηφάνειας.

Η Δημοκρατία του Ναοέρο είναι η τρίτη μικρότερη χώρα παγκοσμίως και αντιμετωπίζει απειλές από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής.

Το νησί διαθέτει αντιθετικά τοπία, με κοραλλιογενείς ακτές και σεληνιακό εσωτερικό από την εκμετάλλευση φωσφορικών αλάτων, ενώ η τοπική κουλτούρα και γαστρονομία διατηρούν ζωντανά τα παραδοσιακά στοιχεία. Snapshot powered by AI

Η μικρότερη και πιο απόκοσμη νησιωτική χώρα του πλανήτη, το Ναούρου, άλλαξε το όνομά της σε Δημοκρατία του Ναοέρο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρός της, ώστε η προφορά της ονομασίας να αντιστοιχεί με εκείνη της εθνικής γλώσσας της χώρας.

Έτσι, ο διεθνής κωδικός της χώρας θα αλλάξει από NRU σε NRO και οι κάτοικοί της χώρας θα ονομάζονται πλέον dei-Naoero αντί για Nauruan (Ναουρουάνοι), όπως ονομάζονταν μέχρι σήμερα.

Η χώρα άλλαξε την ονομασία της για τιμήσει την κληρονομιά, την γλώσσα και την ταυτότητα του λαού της, όπως ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση με ανάρτησή της στο Facebook.

Αρχικά, η χώρα είχε γίνει διεθνώς γνωστή ως Ναούρου, καθώς το τοπικό της όνομα, Ναοέρο, ήταν δύσκολο να προφερθεί από τους ξένους και γινόταν για λόγους ευκολίας και όχι επιλογής.

«Η προτεινόμενη αυτή αλλαγή αποσκοπεί στο να τιμήσει πιο πιστά την κληρονομιά, τη γλώσσα και την ταυτότητα του έθνους μας», είχε δηλώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Ναοέρο, Ντέιβιντ Αντέανγκ όταν είχε προτείνει την αλλαγή αυτή στο Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο.

Η κίνηση αυτή καθιστά τη Δημοκρατία του Ναοέρο μία από τις χώρες που θέλουν να στραφούν μακριά από το αποικιακό παρελθόν τους μέσω της αλλαγής του ονόματός της. Το 2018, το μικροσκοπικό αφρικανικό βασίλειο της Σουαζιλάνδης άλλαξε το όνομα της σε Εσουατίνι, ενώ άλλες χώρες έχουν επιδιώξει να αλλάξουν την ονομασία τους ως μια μορφή ανανέωσης της εικόνας τους, όπως έκανε η Τουρκία όταν η Άγκυρα ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη το 2022 να αρχίσουν να αποκαλούν τη χώρα «Türkiye», όνομα με το οποίο η χώρα ήταν γνωστή εδώ και καιρό στο εσωτερικό της.

Η ιστορία της Δημοκρατίας του Ναοέρο

Με 12.000 κατοίκους, η Δημοκρατία του Ναοέρο είναι η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο από άποψη πληθυσμού αλλά και έκτασης, μετά το Τουβαλού και την Πόλη του Βατικανού. Το μικροσκοπικό κοραλλιογενές νησί προσαρτήθηκε από τη Γερμανία το 1888 και εντάχθηκε στο γερμανικό προτεκτοράτο των Νησιών Μάρσαλ, ενώ αργότερα τέθηκε υπό τη διοίκηση της Αυστραλίας, προτού ανακηρυχθεί ανεξάρτητη δημοκρατία το 1968.

Έχει αντιμετωπίσει ταραχώδεις συνθήκες, καθώς από το 1888, η Γερμανία, η Βρετανία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εκμεταλλεύθηκαν τα φωσφορικά αποθέματα του νησιού. Μετά την ανεξαρτησία του το 1968, η βιομηχανία φωσφόρου έχει κάνει τους κατοίκους του Ναοερό έναν από τους πλουσιότερους λαούς του κόσμου. Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η κακή οικονομική διαχείριση και η επικείμενη εξάντληση των αποθεμάτων φωσφόρου έφεραν το Ναοερό στο χείλος της οικονομικής καταστροφής.

Σήμερα, η χώρα απειλείται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που ώθησε την κυβέρνηση να αναζητήσει επενδύσεις από το εξωτερικό μέσω ενός προγράμματος πληρωμένης υπηκοότητας, με σκοπό να μετακινηθεί ο πληθυσμός της χώρας και οι υποδομές μακριά από τον ωκεανό.

Η αλλαγή της ονομασίας σηματοδοτεί «την αρχή μιας ανανεωμένης εθνικής υπερηφάνειας», δήλωσε ο Αντέανγκ την Πέμπτη.

Η «κρυφή» ομορφιά του νησιού

Η Δημοκρατία του Ναοέρο, η οποία στέκει απομονωμένη στην καρδιά του Κεντρικού Ειρηνικού, προσφέρει στους ταξιδιώτες μια εμπειρία που ξεφεύγει από κάθε συνηθισμένο τουριστικό πρότυπο. Δεν είναι ο προορισμός των πολυτελών resort ή των οργανωμένων εκδρομών, αλλά ένας τόπος όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει, και η φύση παλεύει να επουλώσει τις πληγές ενός έντονου βιομηχανικού παρελθόντος.

Ο ταξιδιώτης που φτάνει σε αυτό το μικροσκοπικό κοραλλιογενές νησί έρχεται αντιμέτωπος με ένα τοπίο αντιθέσεων. Η περιμετρική οδός, μήκους μόλις 19 χιλιομέτρων, επιτρέπει στον επισκέπτη να γυρίσει ολόκληρη τη χώρα μέσα σε λίγες ώρες, ακόμη και με ένα ποδήλατο. Από τη μία πλευρά, η ακτογραμμή κοσμείται από εντυπωσιακούς σχηματισμούς κοραλλιών που ξεπροβάλλουν από τα καταγάλανα νερά, ειδικά στην περιοχή του κόλπου Anibare, όπου η λευκή άμμος συναντά το άγριο τοπίο του Ειρηνικού. Από την άλλη, το εσωτερικό του νησιού, γνωστό ως «Topside», θυμίζει σεληνιακό τοπίο, αποτέλεσμα δεκαετιών εξόρυξης φωσφορικών αλάτων που άφησαν πίσω τους απόκοσμους οδοντωτούς βράχους από ασβεστόλιθο.

Κατευθυνόμενος προς το βόρειο τμήμα του νησιού, ο επισκέπτης συναντά την περιφέρεια του Anetam. Πρόκειται για μια από τις πιο ήσυχες και γραφικές γωνιές της Δημοκρατίας του Ναοέρο, όπου η ζωή κυλά με ρυθμούς απόλυτης ηρεμίας. Στο Anetam, η επαφή με την τοπική κουλτούρα είναι άμεση. Μικρά σπίτια ανάμεσα σε φοίνικες και τροπική βλάστηση συνθέτουν την εικόνα μιας κοινότητας που διατηρεί τους δεσμούς της με τη γη και τη θάλασσα. Η περιοχή προσφέρει μερικά από τα πιο γαλήνια σημεία για να παρατηρήσει κανείς το ηλιοβασίλεμα, μακριά από τα διοικητικά κέντρα του νότου, ενώ η γειτνίασή της με την περιφέρεια Ewa την καθιστά ιδανικό σημείο για περιπάτους κατά μήκος της ακτής.

Παρά το μικρό της μέγεθος, η Δημοκρατία του Ναοέρο κρύβει εκπλήξεις, όπως τη λιμνοθάλασσα Buada, μια όαση γλυκού νερού περιτριγυρισμένη από πυκνή βλάστηση, που αποτελεί το πιο πράσινο σημείο του νησιού. Η γαστρονομία της, βασισμένη στο φρέσκο ψάρι και τις επιρροές από την Ασία και την Ωκεανία, προσφέρει γεύσεις αυθεντικές.