Ναύπλιο: Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν – Δύο συλλήψεις

Snapshot Η σορός του 58χρονου ψυχολόγου βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντιας, μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε το όχημά του.

Η αναζήτηση του άνδρα από την Ασφάλεια Ναυπλίου ξεκίνησε την ημέρα που δηλώθηκε η εξαφάνισή του και ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του νεκρού.

Διενεργείται νεκροψία-νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης έγιναν δύο συλλήψεις αλλοδαπών ινδικής καταγωγής και η έρευνα συνεχίζεται.

Η οικογένεια του θύματος ενημερώθηκε μετά από ημέρες αγωνίας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για περισσότερα στοιχεία. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 58χρονου ψυχολόγου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στην Αργολίδα, καθώς εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντιας, στον Δήμο Ναυπλιέων.

Σύμφωνα με το argolida24, η σορός του άνδρα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, σε σημείο αρκετά μακριά από την περιοχή όπου είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες το όχημά του.

Ο εντοπισμός έγινε έπειτα από συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Ναυπλίου, οι οποίοι επιχειρούσαν να εντοπίσουν τον 58χρονο από την ημέρα που δηλώθηκε η εξαφάνισή του.

Η σορός μεταφέρθηκε για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου, καθώς και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν προχωρήσει δύο συλλήψεις αλλοδαπών, ινδικής καταγωγής, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η οικογένεια και οι οικείοι του 58χρονου ενημερώθηκαν για τη δυσάρεστη είδηση έπειτα από ημέρες αγωνίας, ενώ τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.

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