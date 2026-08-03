Ο Χάρι Στάιλς έπεσε στη σκηνή και το διακωμώδησε - «Θα τραγουδήσω από εδώ κάτω»

Ο Χάρι Στάιλς πήρε το τραγούδι του «Falling» λίγο πιο κυριολεκτικά απ’ όσο θα ήθελε, καθώς το βράδυ του Σαββάτου είχε μια θεαματική πτώση επί σκηνής, κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Μεξικού.

Βίντεο που δημοσίευσαν θεατές στα social media καταγράφουν τη στιγμή που ο Βρετανός τραγουδιστής περπατούσε με αυτοπεποίθηση στη σκηνή και απολάμβανε την ενέργεια του κοινού, όταν ξαφνικά έχασε την ισορροπία του και σωριάστηκε στο πάτωμα, προκαλώντας επιφωνήματα ανησυχίας από τους θαυμαστές του.

Για λίγα δευτερόλεπτα, το στάδιο πάγωσε. Ο Στάιλς, ωστόσο, έδειξε αμέσως ότι δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, ποζάροντας παιχνιδιάρικα ξαπλωμένος στη σκηνή και συνεχίζοντας να τραγουδά τον επόμενο στίχο.

https://www.instagram.com/reel/Dbiv5NyM9Nf/

Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και επευφημίες, ενώ ο τραγουδιστής σηκώθηκε, τίναξε τα ρούχα του και συνέχισε κανονικά την εμφάνισή του, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Η πτώση του Χάρι Στάιλς φαίνεται πως δεν οφειλόταν μόνο σε μια στιγμιαία απώλεια ισορροπίας. Λίγο πριν από τη συναυλία είχε προηγηθεί έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα η σκηνή να έχει μετατραπεί σε μια αυτοσχέδια… τσουλήθρα.

https://www.instagram.com/reel/DbhqTpUMkpK/

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής είχε καταρρεύσει για λίγο επί σκηνής και κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Γουέμπλεϊ. Όπως είχε τότε διευκρινιστεί, το περιστατικό δεν σχετιζόταν με το κύμα καύσωνα που έπληττε την Ευρώπη, αλλά με μια σύντομη κρίση πνιγμού.

Πέρα από τη θεαματική τούμπα, η υπόλοιπη βραδιά κύλησε χωρίς απρόοπτα, με τον Χάρι Στάιλς να αντιμετωπίζει το συμβάν με χιούμορ και να συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του.

«Συναυλίες όλη την ώρα. Πτώσεις, περιστασιακά», ήταν το παιχνιδιάρικο σχόλιο που συνόδευσε το περιστατικό.

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