Πόθεν έσχες 2026: Ξεκινούν από σήμερα οι δηλώσεις – Η προθεσμία και η διαδικασία

Snapshot Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες 2026 άνοιξε στις 3 Αυγούστου.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Η δήλωση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με χρήση κωδικών Taxisnet και επιτρέπει αυτόματη άντληση στοιχείων.

Ο υπόχρεος πρέπει να ελέγχει προσεκτικά και να διορθώνει τα προσυμπληρωμένα στοιχεία πριν την οριστικοποίηση.

Επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εντός 30 ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας, αν έχει γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση. Snapshot powered by AI

Άνοιξε από σήμερα, Δευτέρα (03/08) η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2026.

Η προθεσμία για την τελική υποβολή τους λήγει στις 24 Οκτωβρίου.

Πώς γίνεται η δήλωση:

Η είσοδος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας με τους κωδικούς Taxisnet. Μόλις συνδεθείτε, δίνεται η επιλογή για την αυτόματη άντληση των στοιχείων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υπόχρεος θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και ότι είναι σωστά τα στοιχεία. Κατά την επαλήθευση των στοιχείων, ο υπόχρεος ελέγχει όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Αν λείπουν στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν. Αν υπάρχουν λάθος στοιχεία πρέπει να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο, πριν την οριστικοποίηση.

Σημειώνεται πως εφόσον γίνει εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, επιτρέπεται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Διαβάστε επίσης