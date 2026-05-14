«Να φορολογηθούν οι τράπεζες, αλλά τα λεφτά έξω» – Επίθεση Μαξίμου σε Ανδρουλάκη για το εκατομμύριο

Snapshot Το Μαξίμου κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό που δεν δηλώθηκαν έγκαιρα στο πόθεν έσχες.

Η κυβέρνηση τονίζει την πολιτική αντίφαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ που ζητά φορολόγηση των τραπεζών, ενώ διατηρεί τα χρήματά του εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Το Μέγαρο Μαξίμου υποστηρίζει ότι αντιμετώπισε την υπόθεση Ανδρουλάκη θεσμικά και χωρίς ποινική στοχοποίηση, σε αντίθεση με τη στάση που θα κρατούσε αν αφορούσε στέλεχος της ΝΔ.

Η κυβέρνηση επικρίνει το ΠΑΣΟΚ για άρνηση συναίνεσης στη Συνταγματική Αναθεώρηση και επισημαίνει την αλλαγή στρατηγικής του κόμματος σε αντιπολιτευτική άρνηση.

Το Μαξίμου προετοιμάζει το πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών ως «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης και άλλοι αντιπολιτευτικοί», προβάλλοντας την πολιτική σταθερότητα και αξιοπιστία της κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Σε συνολική πολιτική αντεπίθεση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη προχωρά το Μέγαρο Μαξίμου, αξιοποιώντας την υπόθεση των καταθέσεων στο εξωτερικό που δεν δηλώθηκαν εγκαίρως στο «πόθεν έσχες» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση επιλέγει να ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους, όχι όμως – όπως επιμένουν κυβερνητικά στελέχη – σε επίπεδο ποινικής στοχοποίησης, αλλά επιχειρώντας να αναδείξει αυτό που χαρακτηρίζουν «πολιτική και ηθική αντίφαση» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης / INTIME NEWS

Σύμφωνα με τη γραμμή που εκπέμπεται από το Μαξίμου, το βασικό επιχείρημα είναι πως ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζεται ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στις τράπεζες και την κυβέρνηση, ενώ την ίδια στιγμή διατηρεί σημαντικές καταθέσεις στο εξωτερικό, οι οποίες – όπως ο ίδιος υποστήριξε – δεν δηλώθηκαν λόγω παράλειψης του λογιστή του.

«Άλλο να ξεχνάς το πορτοφόλι σου και άλλο να “ξεχνιέται” ένα εκατομμύριο ευρώ», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, επιχειρώντας να υπογραμμίσουν το πολιτικό βάρος της υπόθεσης.

«Αν ήταν στέλεχος της ΝΔ θα ζητούσαν εκλογές»

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι η υπόθεση αναδεικνύει έναν «διαφορετικό κώδικα πολιτικής συμπεριφοράς» ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την αντιπολίτευση.

Στελέχη της κυβέρνησης σημειώνουν ότι αν αντίστοιχη υπόθεση αφορούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή άλλο κορυφαίο στέλεχος της ΝΔ, τότε – όπως λένε – το ΠΑΣΟΚ, ο Σωκράτης Φάμελλος και συνολικά η αντιπολίτευση θα είχαν ήδη ζητήσει εξεταστικές επιτροπές, προανακριτικές και πρόωρες εκλογές.

Αντιθέτως, η κυβέρνηση επιμένει ότι αντιμετώπισε την υπόθεση «θεσμικά και χωρίς κραυγές», αποδεχόμενη την εξήγηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί ανθρώπινου λάθους και χωρίς να αποδίδει πρόθεση απόκρυψης.

Με αυτόν τον τρόπο το Μαξίμου επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη «πολιτικής ψυχραιμίας», κατηγορώντας ταυτόχρονα την αντιπολίτευση για υποκρισία και επιλεκτική ευαισθησία.

«Να φορολογηθούν οι τράπεζες, αλλά τα χρήματα στο εξωτερικό»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η κυβέρνηση στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης και ειδικά στη ρητορική του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις ελληνικές τράπεζες.

Κυβερνητικά στελέχη κατηγορούν τον κ. Ανδρουλάκη ότι ζητά με σφοδρότητα επιπλέον φορολόγηση των τραπεζών στην Ελλάδα, ενώ ο ίδιος επιλέγει – όπως σημειώνουν – να διατηρεί τα χρήματά του εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

«Δεν ποινικοποιούμε όσους έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό. Όμως οι πολίτες αξιολογούν την πολιτική συνέπεια του καθενός», είναι η χαρακτηριστική κυβερνητική αποτύπωση.

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι το συγκεκριμένο επιχείρημα μπορεί να έχει πολιτική απήχηση σε ένα κοινό που παρακολουθεί με καχυποψία τις επιθέσεις κατά των τραπεζών, ειδικά όταν αυτές προέρχονται από πολιτικούς αρχηγούς που διατηρούν λογαριασμούς εκτός χώρας.

Η σύγκριση με Λιβανό και Καραμανλή

Η κυβέρνηση επιχειρεί παράλληλα να συνδέσει την υπόθεση του «πόθεν έσχες» με τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις υποθέσεις του Σπήλιου Λιβανού και του Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε προανακριτική επιτροπή για πολιτικά πρόσωπα σε μια υπόθεση όπου – όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση – το πρόβλημα προέκυψε επειδή λογιστής αγροτών αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν υποβλήθηκαν έγκαιρα δηλώσεις.

Το Μαξίμου αντιπαραβάλλει αυτή τη στάση με την εξήγηση που δόθηκε για το «πόθεν έσχες» Ανδρουλάκη, μιλώντας για «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

«Όταν φταίει λογιστής άλλων, ζητούνται ειδικά δικαστήρια. Όταν φταίει ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη, τότε πρόκειται για ανθρώπινο λάθος», σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικοί παράγοντες.

Νέα σύγκρουση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Το Μέγαρο Μαξίμου ανοίγει ταυτόχρονα νέο μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ και για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι αρνείται εκ προοιμίου κάθε δυνατότητα συναίνεσης ακόμη και σε δικές της προτάσεις.

Αφορμή αποτέλεσαν δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ ότι το κόμμα δεν προτίθεται να δώσει τις απαιτούμενες ψήφους για συγκρότηση πλειοψηφίας 180 βουλευτών στην παρούσα Βουλή, ακόμη κι αν η κυβέρνηση υιοθετήσει προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει τη στάση αυτή ως «θεσμικά αντιφατική» και υπενθυμίζει ότι σε προηγούμενες περιόδους, επί Ευάγγελος Βενιζέλος και Φώφη Γεννηματά, υπήρχαν περιθώρια συνεννόησης στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα.

Στο κυβερνητικό επιτελείο αφήνουν να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ επενδύει πλέον αποκλειστικά σε αντιπολιτευτική στρατηγική άρνησης, ακόμη και σε ζητήματα όπου υπάρχει θεωρητικά κοινό πεδίο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Μαξίμου επιχειρεί ήδη να διαμορφώσει το κεντρικό πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι το 2027 δεν θα τεθεί το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά ένα πιο προσωποποιημένο ερώτημα απέναντι σε μια πολυκερματισμένη αντιπολίτευση: «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου».

Η στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται στην προβολή της πολιτικής σταθερότητας και της εικόνας «νοικοκυρεμένης διαχείρισης», απέναντι – όπως υποστηρίζει – σε κόμματα που υπόσχονται περισσότερα χωρίς σαφές σχέδιο διακυβέρνησης.

Στο Μαξίμου αναγνωρίζουν ότι υπάρχει κόπωση σε τμήμα της κοινωνίας μετά από δύο κυβερνητικές θητείες, ωστόσο εκτιμούν ότι η τελική επιλογή των πολιτών θα γίνει με όρους αξιοπιστίας και κυβερνησιμότητας.

Η κυβερνητική επιχειρηματολογία συνοψίζεται σε μία φράση που επαναλαμβάνεται όλο και συχνότερα στο εσωτερικό της ΝΔ: «Οι πολίτες επιλέγουν αυτόν που υπόσχεται τα λιγότερα αλλά μπορεί να τα κάνει πράξη».

