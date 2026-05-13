Ανδρουλάκης προς κυβέρνηση: «Αποτύχατε να προσφέρετε στον ελληνικό λαό μια καλύτερη ποιότητα ζωής»

Snapshot Επισημαίνει ότι ενώ οι εισηγμένες εταιρείες καταγράφουν ρεκόρ κερδών και μερισμάτων, οι πολίτες αντιμετωπίζουν υψηλό πληθωρισμό και αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Τονίζει ότι ο πληθωρισμός λειτουργεί ως μηχανισμός αναδιανομής πλούτου υπέρ των επιχειρήσεων και σε βάρος της εργασίας και της μεσαίας τάξης.

Καλεί σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, καθώς και σε φορολογική δικαιοσύνη για την ενίσχυση των εργαζομένων.

Υπογραμμίζει την ανάγκη ενεργούς πολιτικής παρέμβασης στην αγορά ενέργειας για προστασία των πολιτών και κριτική στη διαχείριση της ΔΕΗ από την κυβέρνηση. Snapshot powered by AI

Βολές κατά της κυβέρνησης εκτόξευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, με αιχμή την άνοδο των τιμών.



Μιλώντας στη Βουλή, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επεσήμανε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ότι «αποτύχατε να προσφέρετε στον ελληνικό λαό μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αποτύχατε να αξιοποιήσετε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και να αποκτήσει η χώρα ένα σύγχρονο παραγωγικό υπόδειγμα. Αποτύχατε να μειώσετε τις ανισότητες και να δώσετε προοπτική στους νέους ανθρώπους. Δεν έχετε να προσφέρετε τίποτε άλλο στη χώρα».

pic.twitter.com/y4u6ben8Pz — Nikos Androulakis (@androulakisnick) May 13, 2026

Ολόκληρη η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

«Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Την ώρα που συζητούμε σήμερα ένα ακόμη νομοσχέδιο-«σκούπα» 121 άρθρων, η κοινωνία έξω από αυτήν την αίθουσα ασφυκτιά. Οι ανισότητες αυξάνονται, η κατάσταση είναι σε πολύ δύσκολο σημείο. Υπάρχει όμως κάτι βαθιά προβληματικό και εξοργιστικό, που προσβάλει την Ελληνική κοινωνία. Είναι τα καθημερινά βιώματά της.

Από τη μία πλευρά έχουμε:

- ρεκόρ κερδοφορίας,

- ρεκόρ μερισμάτων, για τα οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση,

- ρεκόρ υπερκερδών.

Οι εισηγμένες εταιρείες κατέγραψαν το 2025 καθαρά κέρδη 12,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα μερίσματα που θα διανεμηθούν ανέρχονται στα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ — το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών. Από την άλλη, είναι η ζωή, η καθημερινότητα και τα προβλήματά τους. Ποια λοιπόν είναι η πραγματικότητα για κάθε Έλληνα πολίτη;

Τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τον πληθωρισμό του Απριλίου σοκάρουν: 5,4% από 3,9% τον Μάρτιο. Και στις βασικές κατηγορίες διατροφής οι αυξήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες: στο κρέας, στα φρούτα, στα λαχανικά.

Αυτή είναι η καθημερινότητα κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Είναι το καλάθι της νοικοκυράς. Είναι το άγχος του εργαζόμενου και του συνταξιούχου στο σούπερ μάρκετ.

Και δεν πρόκειται απλά για πληθωρισμό αλλά για τεράστια αναδιανομή πλούτου. Από τους πολλούς προς τους λίγους.

Κάθε μήνα.

Εδώ και χρόνια. Πολλά δισεκατομμύρια φεύγουν από την κοινωνία, τους αδύναμους και την μεσαία τάξη και συσσωρεύονται στους λογαριασμούς της εγχώριας ολιγαρχίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, την εξαετία 2020–2025 ο γενικός δείκτης τιμών στην Ελλάδα αυξήθηκε σωρευτικά σχεδόν 20%. Οι εργαζόμενοι και τα νοικοκυριά βλέπουν το εισόδημα να εξαντλείται πριν καν τελειώσει ο μήνας - έως τις 20 και πολύ είναι… Αλλά για την κυβέρνηση ...ο μήνας έχει εννιά! Συνεχίζει αμέριμνη να μιλά για “σταθερότητα” και “ανάπτυξη”. Ποια ανάπτυξη; Μεγέθυνση, γιατί η ανάπτυξη περιέχει και το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης . Ο εργαζόμενος πληρώνει 40% ακριβότερα το ρεύμα και τα τρόφιμα, ενώ οι μεγάλοι όμιλοι καταγράφουν ρεκόρ κερδών. Ποια λοιπόν είναι η δίκαιη ανάπτυξη;

Όταν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι στα ύψη, ενώ κάποιοι μοιράζουν μερίσματα-ρεκόρ; “Ανάπτυξη” παρουσιάζει κάθε μήνα μόνο ο πληθωρισμός κερδών και μερισμάτων. Μερίσματα στα ολιγοπώλια, την ενέργεια, στο τραπεζικό σύστημα, την υγεία. Για την κοινωνία όμως;

Και αυτό δεν το λέει μόνο η αντιπολίτευση. Το έχουν επισημάνει οικονομικοί οργανισμοί. Το έχει επισημάνει το ΙΟΒΕ. Το έχει καταγράψει ακόμη και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Και το κράτος;

Το κράτος εισπράττει. Για αυτό δεν σας ενδιαφέρει, εσείς τη δουλειά σας την κάνετε. Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έχει γίνει δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής. Εισπράττει δισεκατομμύρια από τα πληθωριστικά έσοδα του ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και η κοινωνία εισπράττει καθημερινά μόνο δυσκολίες.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση πανηγυρίζει και για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Πράγματι, εκτινάχθηκαν πολύ πάνω από τους στόχους. Γιατί όμως; Είναι μια ανθεκτική οικονομία; Ξαφνικά απογειώθηκε η παραγωγικότητα; Όχι βέβαια. Αλλά επειδή η ακρίβεια μετατράπηκε σε μηχανισμό φορολογικής αφαίμαξης της κοινωνίας.

Και, συνακόλουθα, ο πληθωρισμός, φουσκώνει και το ονομαστικό ΑΕΠ, συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους - κάτι που προφανώς είναι θετικό, αλλά δεν είναι ανθεκτικό και αυτή είναι η ευθύνη σας. Θα ήταν προτιμότερο και δικαιότερο να είχαμε υψηλότερο ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ και όχι του ονομαστικού.

Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη πολιτική αλήθεια: Ο πληθωρισμός λειτουργεί ως ο μεγαλύτερος μηχανισμός αναδιανομής εισοδήματος σε βάρος της εργασίας και υπέρ των κερδών. Αν κάποιος θέλει να δει ποιος πραγματικά ωφελήθηκε τα τελευταία χρόνια, αρκεί να κοιτάξει πώς μοιράζεται σήμερα ο πλούτος που παράγεται στην ελληνική οικονομία.

Το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ ήταν 36,8%. Σήμερα έχει υποχωρήσει περίπου στο 35%. Την ίδια στιγμή, το μερίδιο των κερδών κυμαίνεται σταθερά στα υψηλά επίπεδα του 48 με 49% του ΑΕΠ. Δηλαδή, σχεδόν το μισό ποσό του παραγόμενου πλούτου πηγαίνει στα κέρδη. Αυτή είναι η “ανάπτυξη” για την οποία πανηγυρίζετε. Γι’ αυτό η κοινωνία αγκομαχά και είναι καθημερινά σε δεινή κατάσταση. Μια ανάπτυξη- μεγέθυνση όπου η εργασία φτωχοποιείται και τα υπερκέρδη διογκώνονται. Και το πιο αποκαλυπτικό;

Η Ελλάδα κατατάσσεται επί Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς το μερίδιο των μισθών και στις πρώτες θέσεις ως προς το μερίδιο των κερδών.

Αυτή είναι η πραγματική εικόνα: οι μισθοί δεύτεροι από το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό και τα κέρδη των επιχειρήσεων λόγω των κερδών των πολύ μεγάλων, τρίτα από την κορυφή. Δεν υπάρχει κ. Πιερρακάκη ανάλογο παράδειγμα πανευρωπαϊκά, με τέτοιο χάσμα μεταξύ μισθών και κερδών.

Αυτή είναι η επιτομή μιας βαθιά συντηρητικής οικονομικής πολιτικής που ευνοεί την ολιγαρχία και τους “ημέτερους”. Δεκαπέντε χρόνια μετά τη μεγάλη κρίση, που σάρωσε τη χώρα, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει περίπου 15% χαμηλότερο από τα προ κρίσης επίπεδα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι τιμές των κατοικιών έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα του 2007, επιβαρύνοντας δραματικά το κόστος στέγασης. Τα ενοίκια αυξήθηκαν 50% σε τέσσερα χρόνια. Και φέτος +10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Έχετε κάποια ευαισθησία για τα χιλιάδες Ελληνόπουλα και τους αδύναμους Έλληνες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσιτή κατοικία; Δεν ανταποκρίνεται στην προοπτική ζωής που αξίζουν και πρέπει να αποκτήσουν οι νεότερες γενιές.

Αντί να οικοδομήσουμε μια πιο ανθεκτική Ελλάδα, ο λαός μας είναι πάντα ο μεγάλος χαμένος στην Ευρώπη μετά από κάθε κρίση. Αντί να συγκλίνουμε με τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες, της Ευρώπης, συνεχώς αποκλίνουμε και μάλιστα στους πιο κρίσιμους δείκτες.

Το ΔΝΤ προβλέπει ότι το 2029 η Βουλγαρία θα ξεπεράσει την Ελλάδα σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Γιατί λοιπόν πανηγυρίζετε; Ο στόχος σας δηλαδή είναι την ώρα που θα φεύγετε από την κυβέρνηση να έχετε αφήσει έναν λαό που θα είναι κάτω και από τη Βουλγαρία σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης ως ποσοστό του ΑΕΠ σε κατά κεφαλήν εισόδημα; Γιατί πήγαν χαμένες πολλές ευκαιρίες.

Το ίδιο θα συμβεί και με την Τουρκία. Και η Τουρκία θα μας περάσει. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δικής σας οικονομικής πολιτικής. Αυτή τη χώρα θα παραδώσετε, ενώ είχατε την ιστορική ευκαιρία των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αποτύχατε να προσφέρετε στον ελληνικό λαό μια καλύτερη ζωή.

Αποτύχατε να αξιοποιήσετε σωστά, δίκαια, αξιοκρατικά και ανθεκτικά το Ταμείο Ανάκαμψης. Το παραγωγικό μοντέλο παραμένει το ίδιο ευάλωτο σε κρίσεις.

Αποτύχατε να μειώσετε τις ανισότητες. Αντ’ αυτού αυξήθηκαν. Δεν έχετε να προσφέρετε τίποτε άλλο στη χώρα.

Εμείς δεσμευόμαστε για μια άλλη ριζικά διαφορετική οικονομική πολιτική που προτεραιότητα θα έχει και τη δίκαιη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα αλλά και το μεγάλο κοινωνικό μέρισμα για τη μεσαία τάξη και τους πιο ευάλωτους Έλληνες. Αυτό σημαίνει ισχυρή Ελλάδα του μέλλοντος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Χρειάζονται όμως και άλλες παρεμβάσεις. Πολλές, τις έχουμε ήδη προτείνει. Έχουμε προτείνει πακέτο μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας.

-Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό μέσο και για όσο διαρκεί η κρίση. Τα fuel pass είναι απλά παυσίπονα και το ξέρετε. Αλλά και το ξέρει και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

- Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, με αυστηρούς ελέγχους στην αγορά.

Μας λέτε ότι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε, ότι είναι λαϊκισμός, ότι δεν θα περάσει στις τιμές. Και ρωτάω, κύριε Πιερρακάκη, πώς τα κατάφερε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στην Κύπρο; Αύριο που θα είναι εδώ να τον ρωτήσετε. Γιατί κατάφερε η Κύπρος να μηδενίσει τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη διατροφής που αφορούν την πλειοψηφία των αδύναμων πολιτών, που δυσκολεύουν την καθημερινότητά του, αλλά δεν μπορείτε εσείς;

Έκαναν ελέγχους πριν, το πέρασαν στις τιμές και έκαναν και ελέγχους και μετά. Eίδαν ποιος κερδοσκοπούσε εις βάρος του προϋπολογισμού, εις βάρος των εσόδων, εις βάρος του καταναλωτή, επιβάλλοντας πολύ μεγάλα πρόστιμα. Άρα, αν μπορεί η Κύπρος, γιατί εσείς δεν μπορείτε; Για όποιο ερώτημα έχετε, να ρωτήσετε αύριο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη που θα παραβρεθεί στην αίθουσα του Κοινοβουλίου.

Άρα αυτά που προτείνουμε δεν είναι λαϊκισμός. Λαϊκισμός είναι κάτι που δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα εκεί που ήδη εφαρμόστηκε. Και όχι να αρνείστε κάτι που εκεί που εφαρμόστηκε, βελτίωσε τη ζωή του λαού, όπως η μείωση τους ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ή όπως τα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών ή όπως η φορολόγηση των κερδών των τραπεζών που έκαναν πολλά κράτη της Ευρώπης και εσείς αρνείστε. Όταν έχουν 4,6 δισ. κέρδη και μοιράζουν μερίσματα 2,6 δισ., με συντελεστή 5% με δική σας ευθύνη, κύριε Πιερρακάκη. 5%, από τους χαμηλότερους της Ευρώπης. Όταν επί ΠΑΣΟΚ ήταν 15%, ο κ. Τσίπρας τον πήγε στο 10% και εσείς τον κάνετε ακόμη πιο μικρό, στο 5%, σε μια μεταμνημονιακή χώρα.

- Τέλος, απαιτείται σταδιακή προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, ώστε οι οποίες αυξήσεις στους μισθούς να περνούν ολόκληρες στις τσέπες του εργαζόμενου και όχι στα ταμεία του κράτους. Και αυτό είναι ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης.

Όλα αυτά, λοιπόν, είναι ένα πακέτο παρεμβάσεων δίκαιο, ρεαλιστικό, για μια οικονομική πολιτική που σέβεται τον πολίτη, τον Έλληνα, τους κόπους του, τις δυσκολίες που περνά.

Αφού λοιπόν δεν μπορείτε εσείς, θα αγωνιστούμε για να μπορέσουμε εμείς με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Τώρα, πριν κλείσω, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη ΔΕΗ. Διότι έχετε φέρει μία τροπολογία. Με το άρθρο 1 της τροπολογίας -την περιμέναμε, για να είμαστε ειλικρινείς- δίνεται η δυνατότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες διαθέτει συμμετοχή. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η διάταξη αυτή αφορά, κατά πάσα πιθανότητα, την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών έργων.

Εδώ υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας και συνέπειας.

Γιατί την ίδια στιγμή που σήμερα εμφανίζεστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε δημόσιους πόρους για συμμετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίου, τα προηγούμενα χρόνια επιλέξατε συστηματικά να απομειώσετε τη δημόσια περιουσία και τη συμμετοχή του κράτους σε στρατηγικούς τομείς. Τι άλλαξε; Πουλήσατε συμμετοχές του Δημοσίου σε πολύ χαμηλές αποτιμήσεις. Γιατί; Υπηρετούσατε το συμφέρον του λαού; Ή τελικά βοηθήσατε ισχυρούς επιχειρηματίες της χώρας;

Το είδαμε σε περιπτώσεις τραπεζών. Το είδαμε σε περιπτώσεις αεροπορικών εταιρειών. Το είδαμε σε μια σειρά αποκρατικοποιήσεων, όπου το δημόσιο λειτούργησε ως «βιαστικός πωλητής», παρά ως θεματοφύλακας του δημοσίου συμφέροντος.

Αντιθέτως, όταν πρόκειται να αγοραστούν συμμετοχές σε υψηλότερες αποτιμήσεις, ή όταν εξυπηρετούνται συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί σχεδιασμοί, τότε το κράτος τρέχει μέσω εσάς να βάλει πλάτη. Το είδαμε στην περίπτωση της ΔΕΠΑ Εμπορικής και του 35% που αποκτήθηκε πολύ ακριβά. Το είδαμε και με τη συμμετοχή σας στην αύξηση κεφαλαίου της CrediaBank.

Το ερώτημα είναι, λοιπόν, με ποια στρατηγική προχωράτε, με ποια κριτήρια και υπέρ ποιων τελικά λειτουργεί η πολιτική σας.

Η ίδια η ΔΕΗ καλώντας τους επενδυτές να συμμετέχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, προτάσσει «ευκαιρίες» στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη λόγω ενεργειακής στενότητας, έλλειψης διασυνδέσεων και άρα υψηλότερων τιμών χονδρικής. Με άλλα λόγια, η ΔΕΗ εμφανίζεται να αξιοποιεί την κρίση ως ευκαιρία διεύρυνσης της κερδοφορίας.

Και εδώ προκύπτει ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα:

Ποιος είναι ο ρόλος μιας μεγάλης ενεργειακής επιχείρησης σε μια περίοδο κοινωνικής πίεσης; Να λειτουργεί αποκλειστικά με όρους χρηματιστηριακής απόδοσης; Να το κάνει και αυτό. Αλλά, πρέπει πάνω από όλα να υπηρετεί το δημόσιο και κοινωνικό της ρόλο; Κάτι που δεν κάνει σήμερα και το αντιμετωπίζει η κοινωνία στα τιμολόγιά της καθημερινά, στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής.

Και γι’ αυτό χρειάζεται ενεργή πολιτική παρέμβαση.

Χρειάζεται πραγματική εποπτεία της αγοράς ενέργειας.

Χρειάζονται κανόνες διαφάνειας στη διαμόρφωση των τιμών.

Χρειάζεται ενίσχυση των πολιτών απέναντι στις στρεβλώσεις της αγοράς.

Και κυρίως χρειάζεται ένα νέο ενεργειακό υπόδειγμα, που να υπηρετεί την κοινωνία και όχι μόνο τους ισχυρούς ολιγάρχες. Σήμερα, λοιπόν, αυτό είναι το καθήκον μας. Μια καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Και για τη στέγαση και για το κόστος ζωής και για την ενέργεια και για την αντιμετώπιση που έχουν από τις τράπεζες και στην υγεία αλλά και στη δημόσια παιδεία.

Σε όλες αυτές τις πολιτικές που καθορίζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ελλήνων αποτύχατε και θα το δείτε ως αποτύπωμα στην επιλογή του λαού στις επόμενες εθνικές εκλογές».

