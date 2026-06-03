Λάρισα: Πυροσβέστες έβγαλαν φίδι ενάμιση μέτρου από μηχανή αυτοκινήτου - Δείτε βίντεο
Η ιδιοκτήτρια του οχήματος άνοιξε το καπό και διαπίστωσε ότι το φίδι είχε φωλιάσει στη μηχανή
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- Ιδιοκτήτρια οχήματος στη Λάρισα εντόπισε φίδι ενάμιση μέτρου μέσα στη μηχανή του αυτοκινήτου της.
- Η γυναίκα άνοιξε το καπό μετά από περίεργο θόρυβο και διαπίστωσε την παρουσία του φιδιού.
- Η Πυροσβεστική κλήθηκε και απεγκλώβισε με επιτυχία το φίδι από τη μηχανή.
- Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε το ενδιαφέρον και τις ευχαριστίες των παρευρισκομένων κατοίκων.
Αντιμέτωπη με μία πρωτοφανή εικόνα που θα κάνει καιρό να ξεχάσει βρέθηκε μία ιδιοκτήτρια οχήματος στη Λάρισα.
Η γυναίκα άκουσε έναν περίεργο θόρυβο από το όχημά της και άνοιξε το καπό προκειμένου να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Όπως διαπίστωσε μέσα στη μηχανή είχε φωλιάσει ένα φίδι. Η γυναίκα κάλεσε την Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο και απεγκλώβισε το φίδι.
Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί ο πυροσβέστης απομάκρυνε με προσεκτικές κινήσεις το ερπετό εισπράττοντας τα εύσημα και τις θερμές ευχαριστίες από τους κατοίκους που παρακολουθούσαν την επιχείρηση με κομμένη την ανάσα.
Δείτε το βίντεο του onlarissa.gr:
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