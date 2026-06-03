Λάρισα: Πυροσβέστες έβγαλαν φίδι ενάμιση μέτρου από μηχανή αυτοκινήτου - Δείτε βίντεο

Snapshot Ιδιοκτήτρια οχήματος στη Λάρισα εντόπισε φίδι ενάμιση μέτρου μέσα στη μηχανή του αυτοκινήτου της.

Η γυναίκα άνοιξε το καπό μετά από περίεργο θόρυβο και διαπίστωσε την παρουσία του φιδιού.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε και απεγκλώβισε με επιτυχία το φίδι από τη μηχανή.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε το ενδιαφέρον και τις ευχαριστίες των παρευρισκομένων κατοίκων. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με μία πρωτοφανή εικόνα που θα κάνει καιρό να ξεχάσει βρέθηκε μία ιδιοκτήτρια οχήματος στη Λάρισα.

Η γυναίκα άκουσε έναν περίεργο θόρυβο από το όχημά της και άνοιξε το καπό προκειμένου να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Όπως διαπίστωσε μέσα στη μηχανή είχε φωλιάσει ένα φίδι. Η γυναίκα κάλεσε την Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο και απεγκλώβισε το φίδι.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί ο πυροσβέστης απομάκρυνε με προσεκτικές κινήσεις το ερπετό εισπράττοντας τα εύσημα και τις θερμές ευχαριστίες από τους κατοίκους που παρακολουθούσαν την επιχείρηση με κομμένη την ανάσα.

Δείτε το βίντεο του onlarissa.gr:

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