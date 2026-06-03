Μεγάλη φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Σηκώθηκαν 5 ελικόπτερα
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Snapshot
- Στον Ασπρόυργο ξέσπασε φωτιά σε χαμη βλάστηση που καίει βορείως της θέσης «Σοφό» και κατευθύνεται προς το βουνό.
- Δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης ή απειλή προς κατοικημένες περιοχές και επιχειρήσεις.
- Στην κατάσβεση επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα.
- Παράλληλα συμμετέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη της επιχείρησης.
- Η άμεση κινητοποίηση κρίθηκε αναγκαία λόγω της βιομηχανικής δραστηριότητας και των ανοιχτών εκτάσεων στην περιοχή.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Ιουνίου για φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο και σύμφωνα με πληροφορίες καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης.
Η φωτιά καίει βορείως της θέσης «Σοφό» και κατευθύνεται προς το βουνό.
Η πυρκαγιά δεν φαίνεται να απειλεί ακόμα κατοικημένες περιοχές ή επιχειρήσεις.
Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κινητοποιήθηκαν αμέσως, καθώς η περιοχή απαιτεί γρήγορη επέμβαση λόγω της βιομηχανικής δραστηριότητας και των ανοιχτών εκτάσεων που υπάρχουν στον Ασπρόπυργο.
Για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 32 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 5 ελικόπτερα.
Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.