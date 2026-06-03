Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό: Ακούγονται εκρήξεις - Ένας άνθρωπος εγκλωβισμένος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου στον Κορυδαλλό καθώς λίγο μετά τις 10:00 ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Σάμου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ακούγονται εκρήξεις. Το σημείο έχουν καλύψει πυκνοί καπνοί.

Παράλληλα, ένοικος του σπιτιού έχει εγκλωβιστεί στον τρίτο όροφο του διαμερίσματος, με τη πυρκαγιά να έχει ξεσπάσει στον πρώτο όροφο.

Ο πρώτος όροφος του διαμερίσματος έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στον πρώτο όροφο κατοικούσε η μητέρα της οικογένειας η οποία πριν από μερικές ημέρες έφυγε από τη ζωή και σήμερα το πρωί θα τελούνταν η κηδεία της.

Πιθανότατα η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο καντηλάκι.

Λίγο μετά τις 11:00 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα από τον τρίτο όροφο του διαμερίσματος.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες οι πυροσβέστες έχουν τοποθετήσει σκάλα στο πλάι για να τον απεγκλωβίσουν.

Περίπου στις 11:10 ο άνδρας απεγκλωβίστηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.

«Την αντιληφθήκαμε τη φωτιά, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε», λέει αυτόπτης μάρτυρας της φωτιάς που ξέσπασε στον Κορυδαλλό μιλώντας στο Newsbomb, και προσθέτει «Το θέμα είναι ότι όλα είναι καλά» ενώ ανέφερε πως δεν άκουσε κάποια έκρηξη ή κάποιον ήχο απλά άκουγε τους ανθρώπους να φωνάζουν.

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