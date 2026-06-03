Γιαννιτσά: Αστυνομικός μπήκε σε φλεγόμενο σπίτι κι έσωσε δύο κορίτσια

Snapshot Ο αστυνομικός Νίκος Γεωργιάδης, εκτός υπηρεσίας με αναρρωτική άδεια, έσωσε δύο κοριτσάκια από φλεγόμενο σπίτι στα Γιαννιτσά.

Ο αστυνομικός χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα και μπήκε στο σπίτι για να βγάλει τα παιδιά που βρίσκονταν σε πανικό.

Ο πατέρας των παιδιών ευχαρίστησε τον αστυνομικό για το θάρρος του, ενώ η μικρή κόρη του παραμένει σε κατάσταση σοκ.

Η φωτιά προκάλεσε ζημιές στο σπίτι και έχει ξεκινήσει η αποκατάστασή τους από τον ιδιοκτήτη.

Η πυροσβεστική υπηρεσία διεξάγει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε δύο κοριτσάκια από φλεγόμενο σπίτι στα Γιαννιτσά.

Ο αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ Νίκος Γεωργιάδης, βρίσκεται εκτός υπηρεσίας με αναρρωτική άδεια, και το απόγευμα της περασμένης Κυριακής είδε καπνούς να βγαίνουν από το απέναντι σπίτι. Πήρε έναν πυροσβεστήρα και μπήκε στο σπίτι, για να βγάλει τα κορίτσια που βρίσκονταν σε πανικό.

«Πήρα πυροσβεστήρα μπήκα μέσα και έβγαλα τα κορίτσια» αναφέρει ο ίδιος στην κάμερα της ΕΡΤ3 ενώ η σύζυγός του Μαρία Κουλουκτσή περιγράφει πως ο σύζυγός της μόλις είδε τους καπνούς που έβγαιναν μέσα από το σπίτι της οικογένειας έσπευσε στο εσωτερικό του με αποφασιστικότητα με εκείνη να παρακολουθεί με αγωνία.

Ο πατέρας των δύο κοριτσιών που εκείνη την στιγμή έλειπε από το σπίτι καθώς είχε πάει για ψώνια ευχαριστεί τον αστυνομικό που με θάρρος ψυχής έσωσε τα κορίτσια του. Όπως αναφέρει η μικρή του κόρη βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ.

Η φωτιά προκάλεσε ζημιές στο σπίτι με τον ιδιοκτήτη να έχει αρχίσει την αποκατάσταση τους ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία διεξάγει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.