Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος στη Σίβηρη - Κολυμπώντας βγήκαν στην ακτή οι πέντε επιβάτες

Στιγμές πανικού βίωσαν πέντε Ρουμάνοι τουρίστες στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν η μηχανοκίνητη λέμβος στην οποία επέβαιναν, βυθίστηκε.

Όλοι οι επιβάτες της λέμβου, οι οποίοι κολύμπησαν μόνοι τους μέχρι την ακτή, είναι καλά στην υγεία τους και δήλωσαν πως δεν χρειάζεται διακομιδή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στην ξηρά με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών και στην περιοχή έσπευσαν άμεσα στελέχη της με περιπολικό όχημα.

Η προανάκριση διενεργείται από το Β' Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.